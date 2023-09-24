職場新人類　試問機會何來　先學做人再學做事｜知薇

資深金融圈內人朋友，最近參加某行業組織舉辦的、面向各大高校學生的、職場知識經驗交流會。一開始感慨良多，他坦言：若憑當年的自己來到這個時代，與如今的年輕人競爭，一定會敗下陣來。因為，現時的大學生，無論知識、技能和膽識都極出色，文案、模型、編程和GPT樣樣精通、三文兩語都如母語般流利、敢說敢問直戳核心。

主辦方代表的發言，卻一語驚醒夢中人，代表說：「今天，在座的業界前輩，是來向在場的各位年輕人（指大學生）學習來的，因為你們這輩人的知識、技能和視野都比我們強大，太多東西值得我們學習。不過，我只有一個方面強過你們，就是我將會決定你們的招聘、升職和加薪，而且我還會繼續在這個位置上坐一段時間。」

朋友深深明白，代表用這個看似幽默的方式，告訴意氣風發的年輕人們：不可恃才傲物，只有硬能力是不夠的，要學會適當彎腰低頭、與人相處協作，軟實力的價值不容小覷。

分析案例好幾期了，本篇，我們就換個形式，用問答方法探討：對於新鮮人來說，究竟職場的機會何在何來。

問題一：未進入職場的人，機會何來？

職場寶典一：未進入職場的年輕人，最重要是踏出第一步，比如爭取實習生和臨時工的機會，借此學習技能和開始建立人脈網。在此階段（尤其是實習期），雇主的期望值通常不高，通常的心態是廣撒網和碰運氣，實習生的價值，則主要在於承擔最基層的工作和幫助宣傳公司團隊形象。此時，年輕人最要做到的是：主動認真用心，多觀察、多思考、多提問、多承擔。這些品質行為看似簡單，卻絕非每個人都願意和能夠做到。你若做得到，就有機會得到團隊和上司的青睞，進而爭取更多的學習，甚至拿到return offer（反聘書）；即便沒有，在這個過程中，你不會辜負自己的實習時光，認真投入的你，學到的知識經驗別人拿不走e，吸引到的朋友也多是誌同道合的上進人——這些都是無價之寶。

問題二：剛進入職場的人，要爭取升職加薪，機會何來？

職場寶典二：剛進入職場，如同剛打贏了一場勝仗，與那些還在浮浮沉沉、未有著落的同學朋友們相比，你就是大贏家，自然意氣風發、自視不低。而此時，最危險的，就是你尚未意識到：職場的遊戲規則，與你深諳熟練的學校生存法則，完全不是一回事。在學校裏，你勤奮刻苦用工、聰明有見地、勇於表現和表達自己，就有機會通過考試論文、學生工作等出人頭地、做尖子生。在職場裏，這些品質和能力本身，都不直接通向升職加薪，更有甚者，若用得不合時宜、不分對象，這些你曾引以為傲的品質能力，不單沒有價值，甚至會起反效果。關鍵點何在？請永遠記得，你升職加薪的達成，未必完全取決你的上司；但升職加薪的失敗，永遠攥在你上司手裏。你的勤奮能幹、能說會道，若不能為上司所用，不能延伸和加強你上司的影響力，就變成缺點和毒藥。這個世界，沒有懷才不遇，只有懷才亂用。

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【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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