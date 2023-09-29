恒指連跌兩季　中海油全季升23%稱冠

【17:00】恒指收市升436點

恒指昨日跌至今年新低後，今日一度急彈逾500點。不過整個第三季仍大挫5.9%，連跌兩季。

恒指收市升436點或2.5%，報17809點；國指收報6148點，升157點或2.6%；科指升142點或3.8%，報3920點。

北水暫停下，大市全日成交676.5億元。

全季升幅最大藍籌為中海油（0883）全季升23%，其次為海底撈（6862），累升21.8%藥明生物（2269）則升21.6%。

今季表現最差藍籌為信義光能（0968）全季大瀉35.3%；新奧（2688）累跌33.4%；舜宇（2382）挫30%。

【14:00】阿里健康升近一成

恒指現升2.6%，報17826點；科指揚3.7%，報3919點；國指升2.6%，報6148點。

藍籌股方面，阿里健康（0241）升幅高達9.8％，報4.8元；京東健康（6618）揚7.4％，報40.4元；申洲國際（2313）升6.1％，報74.7元；蒙牛（2319）升5.9％，報26.2元。

【12:00】恒指半日升470點

恒指高開111點，報17484點，臨近中午，恒指發力再揚486點，高見17859點，升穿10天線。中午收市升470點或2.7%，報17843點。科指升3.7%，報3916點。國指升2.8%，報6157點。

北水缺席下，大市半日成交只得333.3億元。

憧憬樓市政策減辣，本地地產股有支持。恒隆（0101）升5.31%；新世界發展績前（0017）升5.1%；信和（0083），升4.25%；恒地（0012）升3.3%；新地（0016）升3.23%；長實（1113）升2.6%。

科技股全線造好。阿里（9988）升3.6%，報85.95元；騰訊（0700）揚2.8%，重返300元大關，報305.6元；美團（3690）升近4%，報115.2元。

【10:12】恒指現升356點

恒指現升356點或2.05%，報17729點；國指升116點或1.95%，報6107點；科指升103點或2.75%，報3881點。大市成交額182億元。

阿里健康﹙0241﹚、申洲國際﹙2313﹚及京東健康﹙6618﹚及網易﹙9999﹚分別升5.44%、5.32%、4.91%及4.56%，表現俏。

另外，新世界績前升3.46%。

阿里巴巴﹙9988﹚升1.98%、美團﹙3690﹚升1.89%及騰訊﹙0700﹚升1.34%。

【09:44】港股升幅擴大

港股升幅擴大，恒指現升338點或1.95%，報17711點；國企升110點或1.84%，報6100點；科指報3880點，升102點或2.71%。大市成交額98億元。

新世界﹙0017﹚今日公布業績，升逾3%，為表現最佳藍籌股。

【09:26】港股高開過百點

港股高開過百點。恒指現報17484點，升111點或0.64%；國指報6027點，升36點或0.61%；科指報3821點，升43點或1.15%。市成交額17億元。

電動車股造好，蔚來﹙9866﹚升6.34%、理想汽車﹙2015﹚升1.1%。