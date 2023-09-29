前海港澳e站通：「足不出港澳」就能開辦前海企業

據悉，「前海港澳e站通」開通以來，重點圍繞企業開辦這個核心需求，為港澳企業和居民提供包含「註冊易」、「辦稅易」、「社保通」等268項政務服務，讓港澳人士實現「足不出港澳」開辦前海企業。



「前海港澳e站通」的香港辦事處分別位於港島及新界。金鐘辦事處為前海國際聯絡服務投資有限公司，地址為金鐘海富中心1座29樓b02室，可通過電話3462 9800或電郵info@qianhai.com.hk聯絡。沙田辦事處為香港深圳社團總會，地址為沙田石門新都廣場2樓全層。澳門辦事處為粵澳工商服務中心，地址為澳門殷皇子大馬路43-53A號澳門廣場8樓K座。

今年3月，「前海港澳e站通」首次進駐香港同鄉社團香港深圳社團總會，這是「前海港澳e站通」自2021年首批辦事處進駐香港前海國際聯絡服務投資有限公司及澳門粵澳工商服務中心後，迎來的新進展。

當前，通過「前海港澳e站通」，多項利民的政務服務，正為港澳市民帶來更多實際好處。

香港市民李先生在「前海港澳e站通」香港服務辦事處成功辦理《開具個人所得稅納稅記錄》業務並列印《深圳社保參保繳費明細表》；香港市民麥女士在這裡辦理前海企業設立業務，從遞交申請資料到領取營業執照，開辦企業的全部流程都能一站式完成；澳門市民陳小姐來到「前海港澳e站通」澳門辦事處諮詢業務，她說這裡的辦事處服務完善、設備齊全，工作人員對業務內容掌握透徹，能為澳門市民及企業家提供更完善的跨境服務。

營業執照自助印表機，企業可在公司成立當天於香港列印營業執照及副本。

據瞭解，「前海港澳e站通」包含「前海港澳跨境通辦」、「深港（澳）通註冊易」、「深港澳辦稅易」、「灣區社保服務通」等服務內容。

「前海港澳跨境通辦」探索前海政務服務向港澳發展，提供香港工程建設領域專業機構執業備案、港資澳資或中外合資人力資源服務許可、廣東自貿區旅行社（含港澳）設立等101項前海政務的諮詢、導辦等服務。

「深港（澳）通註冊易」在港澳辦事處為有意願在前海開辦企業的投資者提供36項商事登記諮詢及檔轉遞服務。

「深港澳辦稅易」旨在依託智慧化稅費服務場景，提供112項涉稅業務辦理服務，將「遠端辦」、「輔助辦」、「郵寄辦」服務延伸至港澳地區，推動同一涉稅事項在港澳地區無差別受理、同標準辦理。

「灣區社保服務通」通過開辦社保專櫃，全面受理港澳臺職工居民參保登記、靈活就業等業務，可在港澳地區為港澳居民提供8項社保業務諮詢及申請資料轉遞服務。提供人才服務4項，促進深港澳人力資源要素高效、便捷流動，支援粵港澳大灣區吸引和引進高質人才。7項智慧財產權業務，推動香港和深圳兩地智慧財產權發展，促進跨境智慧財產權創新、交流和合作。

「不需要企業在深圳、港澳之間來回往返，大大節省了企業的時間和成本，極大便利港澳人士辦理跨境業務，協助我們更好更快融入大灣區建設與發展。」香港青年周盼讚道。

(資料及相片由客戶提供)