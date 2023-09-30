港股未跌夠慎防灰犀牛？　黃敏碩指毋須太悲觀　另推薦呢幾類股

港股於9月及第3季最後一個交易日，勁升逾400點，不過在整個第3季大市累跌1,107點或5.8%。港股在季內已創下自去年11月以來低位，或許不少投資者期望港股已離底不遠。可是有「女股神」之稱的基金劉央卻認為，港股尚未見底，不建議投資者低撈。更甚者有專家指出，高息率與高通脹這隻「灰犀牛」仍存在，看來大市在今年第4季表現或難有太大突破。

不過市場人士提醒投資者，毋須過於悲觀，又表示可待大市回落至16000點時再作部署，以及推薦新能汽車股，及具有體驗式消費概念的股份。



港股第3季累挫逾1100點

談論第4季前景時，略略回顧港股於今年第3季表現。如上述所述大市於季內累跌逾1,100點，其中信義光能（0968）全季挫35.3%，為表現最差藍籌股；中海油（0883）則是表現最佳藍籌，全季累升23%。

由於大市已於今年第3季創下年內低位，在第4季會否進一步尋底？註冊財務策劃師協會會長黃敏碩預料，港股仍會受到油價等商品價格高企，導致息口進一步上揚。這一隻「灰犀牛」如出現，大市或會下試16200至16800點。他明言量度後市處於哪個點數並非最重要，反而指出投資者對目前市場上不少不利因素而預期，投資者毋須過於悲觀，並且可待大市回落至16000點左右入市。

張智威料大市可收復18000點關

至於信誠證券聯席董事張智威亦認同毋須過於悲觀。由於內地政府已推出降低存款準備金率等措施，隨著措施在往後時間發揮效力，相信內地經濟將會改善，因此在季內大市可重回18000至18500點。

至於在第四季可以留意哪些行業？張智威指出汽車屬較強勢的行業，車股的業績表現及銷售亦屬理想。他又預料滙豐（0005）有機會可於季內回升至65元。

黃敏碩料油價續高企，建議投資者可以留意中海油及中石油。

黃敏碩籲投資者可留意中石油及中海油

黃敏碩則看好新能源車股。縱使近期不少公司均表示會參與發展新能源汽車，促使「賽道」內更多競爭，惟相信只屬汰弱留強過程。由於新能源汽車發展，他亦看好有色金屬行業，如洛陽鉬業（3993）及江西銅（0358）；惟在息口上揚情況下，相信金價走勢會較反覆。

黃敏碩亦指出投資者於季內可以留意中石油（0857）及中海油，預料在外圍環境及需求帶動下，油價仍會高企。中資電訊股等防守力較高的股份，亦可留意。

黃敏碩亦建議投資者，可以留意具體驗式消費概念相關的股份，如攜程（9961）﹑新秀麗（1910）﹑快手（1024）及網易（9999），以及與人工智能概念相關的股份，如百度（9888）。