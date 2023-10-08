職場「移民」求生指南　多聽少說　拜好山頭　謹防踩雷｜知薇

職場裏的「移民」(換公司/工作)，是個技術活。在新環境裏適應得好，對事業是個助推器、甚至加速器；若水土不服、甚至犯錯，分分鐘都會導致事業停滯倒退。本篇暫不討論如何選擇到有利職業發展的新工，而著重探討已進入新工後，如何從求生，到紮根，直至枝繁葉茂。

親身經歷，加上親眼見證數個成功和失敗的職場「移民」，知薇將換工成功的致勝點通過迷思問題，一一剖析如下。

迷思一：換新工當然要把握機會，多發表意見，多表現自己。

剖析一：大錯特錯！進入新工作初期，當你還有full license（絕對權利）保持沈默時，一定要把握這個不長的機會多聽少說，並且適當提出有準備、有質量、有深度的問題。這樣做的好處有很多，比如把自己放在暗處，把潛在對手或有敵意者放在明處，爭取多聆聽觀察和學習新環境裏的人事物；而少表態、多提問的溝通方式，既能防止說錯話傻話和冒犯別人，又能通過提優質問題展示自己的思辨力和了解更多，實屬高招。記得當年，知薇在某次換工的頭兩周里，被老板半開玩笑的問為何開會很沈默，事後回想，當時自己的做法，既給足了老板安全感、又在靜默中觀察，挺好。

迷思二：在新崗位上，我專註做好自己份工就好啦。

剖析二：任何崗位和職務，都不免與上下左右的部門同事，有溝通和協作的需求，並非獨角戲，更無法獨善其身。職位越高，對跨部門能力的要求就越高。因此，進入新工作時，「拜山頭」就是關鍵一步，並且要盡早完成，否則難免有些「山頭」會介意，覺得你缺乏誠意或是最後才拜他。具體來說，通過一對一的會談(開會、喝咖啡或商務簡餐都可以)，先進行寬泛的相互介紹，有助於初步建立友好的關系。之後，可以再有針對性的就具體話題或項目進行深入會談，甚至設立起定期的會談，都是進一步推進關系的自然方式。拜好山頭，有了工作上的戰友，之後工作的展開，也會多些助力、少些阻力。記得公司曾有高層加入後，很快就把項目做得風生水起，只因他願意用時間精力，把每個相關的山頭都拜好了，才談事情，進展自然順利。

迷思三：在新崗位，我夠專註、專業和勤力，就沒問題啦。

剖析三：非也！正如每個國家和文化都有屬於自己的禁忌，一間公司、一個部門甚至一個小團隊，經過一定的時間，也都會有屬於自己的「雷區」，不小心踩下去，輕則被人議論或責罰，重則恐怕飯碗不保。通過多聽少說和拜山頭，只要夠用心細心和願意提問，估計你已經能找到一些「雷區」，也知道如何避開了。除此以外，遇到重大的項目或決策點，再多長個心眼，能多問幾句，也會有助於避免中伏其他未知雷區。

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【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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