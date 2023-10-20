Shell領先業界　助建造業界源頭減碳　加速向淨零排放轉型

氣候變化是現今全球面臨最迫切的問題之一，減碳排放的行動刻不容緩。香港蜆殼（Shell）在港成立110周年，一直與社會同步，近年積極推動能源轉型，提倡綠色運輸，同時為建造業提供不同的減碳方案，為2050年前邁向淨零排放的目標作出重要貢獻。



響應政府減碳策略 多方面實現碳中和

為盡早實現淨零排放的目標，Shell早於2021年2月啟動Powering Progress「賦能進步」策略，加速業務轉型，特別是在綠色運輸領域。集團不僅致力於開發低碳燃料和產品，還響應政府推動發展電動車的策略，開設並擴展電動車充電網絡，為香港提供電動車充電方案，對實現碳中和起關鍵作用。除此之外，Shell亦秉承集團的減碳對策——「避免，減少，抵銷」，積極探索一系列減碳方案，幫助建造業界在運營中避免產生二氧化碳排放，然後盡可能減少剩餘的排放，再而抵消難以避免的碳排放。

香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯女士表示，Shell於香港踏入110周年，致力確保產品品質之餘，亦與社會需要緊密相連，持續為本地能源轉型作出貢獻。

促進建造業界減碳實踐 推動可持續發展進程

Shell為業界在能源轉型上提供了不同的減碳方案，例如與友盟建築材料有限公司（友盟）合作，提供一站式電動車充電方案。友盟是本港首間獲政府發牌，批准使用電動混凝土車的混凝土及石料綜合方案供應商。作為友盟的長期合作夥伴，Shell為其提供一站式的電動車充電方案，包括專用充電位的安裝。此外，友盟於今年10月還成為首家在Shell Recharge充電網絡上使用車隊卡的車隊公司。透過開通車隊專屬的Shell Card能讓車隊經理更有效地管理車隊和充電開支。早於2020年，友盟已開始參與集團的「碳補償計劃」，以抵銷在運輸過程中難以避免的碳排放。部分友盟車隊從2016年已採用B5生化柴油，以實現源頭減排和社會可持續發展。友盟ESG主管胡兆基先生表示：「我們與香港蜆殼有着共同的理念，多年來均是堅實的合作夥伴。早從2016年開始，友盟旗下部分車隊已採用B5生化柴油，為源頭減排及社會可持續發展出一分力。為進一步落實減碳目標，所有車隊從2020起參加『碳補償計劃』，希望藉此有效地抵銷在運輸過程中難以避免的碳排放，從而實現淨零目標。」

Shell為友盟建築材料有限公司提供一站式電動車充電方案，包括安裝專用充電位、車隊卡於Shell Recharge充電網絡上使用，以及「碳補償計劃」。

Shell與友盟建築材料有限公司於2022年簽署淨零排放合作備忘錄。

與Shell於可持續發展方面擁有共同願景的合作夥伴還包括協興建築集團。今年8月，協興建築集團成為首個加入Shell香港潤滑油「碳補償計劃」的合作夥伴。「碳補償計劃」是Shell在能源轉型下其中一個重要發展方向之一。透過兩者攜手合作，不僅能有效幫助協興建築集團抵銷難以避免的碳排放，實現淨零排放，更可在建築業界發揮示範作用，引起更多業內人士對減少碳排放的迫切性的關注，並鼓勵實踐減碳行動。

協興建築集團旗下惠保香港董事及總經理楊頌禮先生表示：「Shell是我們一個可靠的能源夥伴。我們知道Shell多年來在不同層面貫徹可持續發展，為客戶提供更多更潔淨的能源。在2021年，整個集團車隊有超過100部車與Shell車隊油卡有碳補償方面的合作。今年，集團包括協興、惠保再次與Shell合作，透過Shell香港潤滑油的『碳補償計劃』，預計到2023年12月，Shell高質量的環球組合碳信用將補償約800公吨的二氧化碳當量。」

碳補償計劃國際認可 助力可持續交通發展

蜆殼集團的環球碳信用組合來自超過110個項目，分佈世界各地逾25個國家營運，項目種類包括自然類別的植樹造林、自然資源保護、重新造林等，以及其他方法學類別的可再生能源、廢棄物管理等。這些碳信用所來自的項目均通過蜆殼審批過的國際認可碳標準的認證，包括Verified Carbon Standard（VCS）、Climate, Community & Biodiversity Standards（CCB Standards）等。以位於青海的植樹造林項目為例，佔地約1萬4千公頃的項目每年平均產生約77萬個碳信用。同時，項目更能保護兩種極度瀕危的物種，及為當地人創造1萬多個與種植樹木和維護森林相關的工作職位。

位於中國青海的植樹造林項目，佔地約1萬4千公頃，每年平均產生約77萬個碳信用。同時，這項目更能保護兩種極度瀕危的物種，及為當地人創造1萬多個與種植樹木和維護森林相關的工作職位。

Shell於近日獲中華電力頒發「創新節能企業大獎」的驅動低碳大獎，以表揚Shell Recharge積極擴展電動車的充電站網絡，減少碳排放並支持可持續交通系統普及化。Shell Recharge於2021年12月在粉嶺逸峯廣場設立首個Shell Recharge充電站，2022年5月在尖沙咀中港城開設第二個Shell Recharge充電站，是全港充電速度最快的充電站（300kW）；2022年6月落成機場貨運大樓油電站，是全港首個配備電動汽車充電的加油站。其後又與新世界、領展以及現代汽車成為戰略合作夥伴，並推出車隊充電服務，包括開通Shell Card在Shell Recharge充電網絡上使用和為商業客戶提供商用充電站方案，滿足商用客戶在車隊能源轉型上的不同需求。2023年年底，Shell將在不同的停車場安裝超過500個電動車充電位。

香港蜆殼近日獲中華電力頒發「創新節能企業大獎」的驅動低碳大獎。

（資料及相片由客戶提供）