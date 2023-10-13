TVB連日澄清　四大高層發內部信　許濤：以保衛家園態度維護聲譽

近日傳出電視廣播（0511）將有人事變動，其中商台雷霆881節目《在晴朗的一天出發》主持人之一的郭志仁，更在社交平台指出，金像影帝林家棟將成為TVB管理層之一，新聞部等不同部門高層都有改動。

公司連日來高調回應，昨日（12日）企業傳訊部指「本台表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任」。今日更發出公告，稱現任管理團隊領導下，無綫電視的香港廣告業務持續復蘇，收入及廣告客戶數量均有所增加；又在中國大陸擴大了業務版圖，同時無綫電視財務表現正在改善，以及電視收視率保持最大市場份額，並是香港最具影響力的媒體。

四大高層發內部信件：有人故意製造「假新聞」

公司重申團隊未有任何變動，將繼續推動企業發展，帶領公司前進 。之後再流出TVB四大高層致員工的內部信件。

其中行政主席許濤稱，相信有人故意製造這些 「假新聞」以引起混亂為目的，在這個「後真相、後事實」的年代，作為媒體界負責任的領導者，TVB有責任及時地，持續地揭露事實的真相，又指「作為TVB成員的我們每一位，必須以保衛家園的態度來維護TVB的聲譽。當面對虛假的報道及居心叵測的謠言時，必須堅定立場，站出來烏真相辯護。」

另外，據《星島日報》，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉亦發信，指「一直對這些無聊的炒作視若無睹，不給它任何回應；不讓它們有再次被利用炒作是唯一最好的治療方法。然而，這些造謠的人卻在不斷提升謠言的創新程度，他們的創意甚至比獎門人的遊戲節目更有新意！」他表示，56周年台慶臨近，相信同事「正全神貫注在自己的創作項目上。讓我們用節目；用收視來說話，這才是最正確的態度。」

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助理總經理（新聞及資訊）袁志偉亦表示，「每次傅言，或多或少都奉涉到新開部在内，實在無奈！但作為新聞工作者，我希望大家都本著專樂態度，在未查明真相前不作無調臆測、更不作二次傅播，影要部門士氣。」

助理總經理（戲劇製作）曾勵珍則稱，不會去研究相關言論背後的企圖，重申花時間做好工作，才是正確態度。