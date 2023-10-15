職場求助指南　莫把同事當朋友　但朋友多了路好走｜知薇

在職場混跡有幾分光景的人，恐怕都聽過些「職場厚黑學」的指點，什麽「職場不是交朋友的地方」、「莫把同事當朋友」等，搞到人心惶惶，不知道如何自處和與職場中人相處。與此同時，又飽受古語「在家靠父母，出門靠朋友」的困擾，覺得職場裏要辦事，多些朋友不好嗎？

今天，知薇就拆解一下這看似矛盾、實則統一的理論。

迷思一：該不該把同事當朋友。

拆解一：在職場中，機會和職位都有限，你的同事們，或都是你明裏暗裏的競爭對手。你若不分好壞，一律真心相待，把心底話和秘密都掏出來，期待以心換心能交到好朋友。萬一不好彩，分分鐘會被人利用這些信息，背後捅刀子、使絆子，甚至搶了你的機會和飯碗。

知薇至今還記得，剛開始做一份新工時，與一位小姐姐很聊得來，經常就小老闆的喜怒請教小姐姐，時不時也會投訴和訴苦幾句。未曾想，幾個月後，一次小老闆話裏有話地讓我說話注意些，也不要跟那個小姐姐一起投訴，不要以為別人不知道。聽到這，我心都涼了半截，正如古語說：「防人之心不可無」，以後與那位小姐姐或其他同事說話，都留個心眼，盡量多聽少說。

迷思二：職場是不是交朋友的地方。

拆解二：職場不是你交玩樂和知心朋友的地方，除了以上對迷思一的拆解，更因為職場是你靠解決問題和成事，而取得報酬和成就的地方。你在這裏的重心，不是找一堆知心朋友，而是周到誌同道合的成事之友。

知薇在職場中，留意到一種類型的人，有經驗、技術過硬、對我無惡意（甚至友好），就會用心與他們友好相處：在工作上有商有量、互相幫助、互通有無，主動伸出助人成事的橄欖枝。遇到貌似還有共同興趣的，知薇會進一步的工作社交，比如吃個飯、喝個咖啡等，更能融洽關系，便於相互理解和成事。原則和底線是，多餘（私人信息等）或踩線（負面評論、職場八卦等）的話，絕不交流，保持比較工作的友好關係即可。

說到此，知薇也向澄清一句，在找成事之友的過程中，不是沒有可能遇到能成為真心朋友的人。但因為數量不多，所以辨別時要睜大雙眼，真的遇到了要好好珍惜。

知薇的新書《見「薇」知著》面世將三個月了，在三聯、商務和中華實體書店，以及一本App和Amazon網店均可購買。若你覺得知薇的文字，在某一行一段、某件事情上給過你啟發和靈感，不妨帶一本回家作為手邊工具書。感謝讀者的支持厚愛啊！

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。