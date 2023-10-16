韓國監管機構指兩家香港投行涉無貨沽空　韓媒稱兩行為法巴及滙豐

韓國股市監察機構於周日（15日）指出，發現兩家以香港為基地的投資銀行參與「無貨沽空」，涉及交易總額560億韓圜（約3.2億元），或導致破紀錄罰款。



韓國金融監督管理局（FSS）於聲明中指出，兩家未有具名的投行分別進行總額為400億韓圜及160億韓圜的無貨沽空交易。當地《資本市場法》禁止無貨沽空，即投資者在未借入股票或未確定可以借入股票情況進行沽空。

FSS指出相關的投資銀行違規行為持續較長時間，分別為截至2022年5月底的9個月，及截至2021年12月底的5個月，預料將導致破紀錄罰款。

官方並無指明涉事銀行，僅表示會在日後流程過後向公眾披露，不過多間傳媒指出兩間涉事銀行分別為法巴及滙豐（0005）。

據報多隻股票被無貨沽空

據《韓國經濟日報》報道，韓國將向法巴及滙豐作出巨額罰款。其他韓國傳媒如《朝鮮日報》﹑《Maeil Business》﹑《首爾經濟日報》均有報道兩行涉嫌違規消息。有報道指法巴發言人不予置評，滙豐發言人未有評論。

《韓國經濟日報》指出，法巴在港子公司被發現從2021年9月至2022年5月，對包括Kakao等101隻股票進行無貨沽貨，涉及交易金額達到400億韓圜。報道又指出滙豐香港子公司對新羅酒店等9隻股票進行無貨沽空，事件發生於2021年8月至12月，涉及交易金額為160億韓圜。