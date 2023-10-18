默沙東稱公營醫療大數據商機無限　可吸跨國藥廠「揼本」來港研發

在後疫情的時代，生物醫藥科研不斷創新，伴隨大數據和新科技所驅。昨日（17日）美國默沙東藥廠與香港大學醫學院營運醫衞大數據深析實驗室（D²4H），正式簽訂Master Service Agreement（主服務合約），屬首例香港大學學院實驗室與藥廠以合約形式進行合作。



是次合作為香港醫療產業迎來新風口，美國默沙東藥廠香港及澳門董事總經理湯偉成認為，香港在醫療產業佔領先優勢，如公營醫療數據可進一步開放，對於跨國藥廠開展臨床研究及研發新藥而言，可謂十分吸引。倘若成事，既可促成在其他區域的合作，同時亦能吸引頂級人才來港發展，潛在商機龐大。



美國默沙東藥廠與香港大學醫學院營運醫衞大數據深析實驗室（D²4H），正式簽訂Master Service Agreement（主服務合約）。（劉兆儀攝）

醫療數據開放 可吸跨國藥廠落戶

現時仍屬流感高峰期，而肺炎為流感常見的致命並發症，有專家指出其併發死亡率達近5成。默沙東和港大醫學院團隊數據實驗室簽訂的首個項目，正是針對肺炎鏈球菌。湯偉成表示，香港在醫療市場商機發展，一直屬於全球領先的狀態，當中包括擁有齊全公營醫院電子健康資料庫以及國際化頂級專業人才。

他指出，香港有七百多萬人口，醫管局旗下公院電子健康資料庫早年已有成熟發展，令醫療數據非常集中，較其他地區優勝。而相關數據，對於跨國藥廠落戶香港，進行研發，可謂吸引，一旦成事，更能促成在其他區域的合作。他比喻道：「如果要整麵包，就要麵粉。所謂麵粉就係基本醫療數據，當有咗麵粉，就可以吸引到世界上最利害嘅師傅（醫療人才）嚟香港整包。」

美國默沙東藥廠香港及澳門董事總經理湯偉成表示，醫療數據產業或成另一個香港故事（劉兆儀攝）

醫療產業或可成就另一香港故事

湯偉成解釋，現時藥廠要取得公營機構開放數據，用以研發及改良藥物，存在一定關卡。惟藥物研發前期，藥廠需要取得本地或區域性數據，才能了解市場需求，從而適當藥物。若公營機構數據可開放與私人藥廠，亦能為香港帶來一定經濟效益。當中包括引入新藥物到香港做試點，為香港帶來更多臨床研究。從中吸引更多的世界專才來到香港做研究。「當吸引到呢啲人，佢哋有機會係度落地生根，咁就成就到另一個香港故事。」

另一邊廂，港大醫衛大數據深析實驗室董事總經理胡子祺指出，大數據屬全球的趨勢是不容置疑的，留意到現時香港不同的部門，已經逐漸開放數據，以作商業化活動，認為相關應用會愈加廣泛。被問到資料洩露和數據等私隱安全問題，胡子祺亦強調，「數據安全非常重要，唔單止係醫療數據，任何機構嘅數據安全性，都值得重視。」

醫衞大數據深析實驗室董事總經理胡子祺認為專注調整數據安全最重要，並表示一定on going process（不斷的過程）（劉兆儀攝）

大數據安全「Start from Small」 建立市民信心

他表示，實驗室現階段的合作都是「Start from Small」，處於學習性階段，只會開放小部分的數據給公司使用，並密切監視安全問題和運作模式，待穩定後將再逐步擴大產業。他相信若能兼顧好數據安全問題，有成果出爐之際，相信市民和政府對數據發展的接受和認可程度亦會隨之增強。

隨着大灣區的交流和合作日益密切，湯偉成亦認為，香港和大灣區有很多潛在機遇可以合作。他表示香港有「質」，即從研發角度，香港有高質的領先優勢，例如擁有專業人才和高信用度；而大灣區有「量」，因為內地人口較多，有足夠可研究病人的參數量。他補充，是次合作不僅限於香港和大灣區。「香港絕對有呢個probability（可能性），發展到整個亞太區。」

現時若要取得內地醫療數據，便需與夥伴機構合作。（劉兆儀攝）

大灣區「質」「量」互補 締造新經濟板塊

但實際而言，現時若要取得內地醫療數據，需與夥伴機構合作，而所獲的數據實體，亦只能留在內地。對於大數據「過河」，胡子祺表示始終關乎於政策，而國家十分重視數據安全。不過，他認為「數據過河」現正向好的方向邁進。一旦數據可以互通，就會誕生新的經濟板塊。