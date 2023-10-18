天星小輪提交碼頭營運新構思　谷非票務收入　爭取2年內收支平衡

天星小輪今年4月加票價後，仍然蝕錢，但作為香港著名景點，該公司冀「激活」現有碼頭設施，以增加人流，帶動非票務收入。天星小輪總經理周卓賢透露，已向碼頭業主香港政府提交碼頭營運的新構思，冀引起討論，目標是兩年內達至收支平衡。「我哋都係旅遊業持份者，做份計劃書出來，希望開始大家思考及討論，以如何善用如此優越的地標！」



天星小輪冀提升中環7號碼頭大樓底層公共空間的商業潛力。﹙黃捷攝﹚

經過三年疫情衝擊，天星小輪總經理周卓賢透露，公司已蝕掉過去40年的利潤，並須借錢營運，現時負債逾7000萬元，即使今年4月加票價，目前仍然蝕錢，每年開支逾億元。

提碼頭營運新構思 谷商業潛力

天星小輪目前票務收入佔總收入約55%，租金收入則佔百分之十幾，其餘是廣告等收入。為改善經營狀況，周卓賢指，公司正積極研究增加非票務收入，「長遠加價係唔容易嘅事，而且只依賴票務收入，好難賺錢！」

作為營辦商，天星小輪目前負責營運尖沙咀、中環及灣仔天星碼頭，這些物業的業主為香港政府。為善用空間，天星小輪已向政府提交碼頭營運新構思，包括放寬中環和灣仔碼頭的商業用途限制，把中環7號碼頭大樓底層的公共空間，以及灣仔碼頭觀景台，開放作商業用途，例如加設咖啡店和小食檔，以至舉辦周末市集和街頭音樂動等，以帶動人流及租金收入，

以中環7號碼頭為例，周卓賢指出，現時空間使用未有最大化，「鐘樓部份的空間運用低過三成，現在的活動及體量，不夠吸引足夠人流。一定要有人流，先有生意，再有租金。所以，希望政府畀我地做多啲嘢，帶動返人流。」

天星小輪早前亦建議重建尖沙咀碼頭，並有構思圖。﹙黃捷攝﹚

今年仍蝕錢 爭取2年內收支平衡

另外，天星小輪早前亦建議重建尖沙咀碼頭，「作為有65年的地標，其硬件已開始老化，天台負重亦都受限。」

天星小輪加價後，尖沙咀至中環及灣仔平日每程成人收5元，假日6.5元，長者由免費改為每程2元。周卓賢強謂，無意借天星小輪賺大錢，目標是做到收支平衡。

他透露，今年客運量較去年多，但較2008年仍少，即使今年加價後，受累成本急升，仍然蝕錢，「船隻維修業式微，意味價格上升，而營運人手也有要求，我地開一條航線，一艘船基本上要15人！」 周卓賢表示，希望隨著多些非票務收入及遊客量回升，爭取未來兩年取得收支平衡。