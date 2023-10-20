南商推3個月定存息5.05厘優惠　全港最高　隔夜息長假期前抽升1厘

聯儲局主席鮑威爾放鴿，暗示將繼續暫停加息，但臨近年尾，未阻港元拆息及定存息上揚。滙豐上周上調中短期存息後，其餘三大行跟隨，中小行也紛紛響應，當中南洋商業銀行推出3個月港元定存息5.05厘優惠，超越創興及花旗銀行的5厘，為目前全港最高。



港元拆息普遍向上

今日港元拆息普遍向上，當中與樓按相關的1個月拆息終止兩連跌，升4.24點子至4.90768厘。短線拆息方面，隔夜拆息升105.8點子至4.48655厘。中長線拆息方面，3個月期拆息升1.88點子至5.20619厘，6個月拆息跌1.1點子至5.30429厘， 12個月期拆息升2.65點子至5.45304厘。

南洋商業銀行推出最新智優定期存款優惠，3個月定存息有5.05厘，6個月也有4.8厘，後者與富邦看齊，同為全港最高。而1年期則為4.7厘，略低於富邦的4.8厘。此優惠屬於特選南商理財客戶新資金優惠，條件為特選職業或機構成員、港漂或內地客戶，起存門欄為100萬元。

大行及虛擬銀行起存門欄較低

而事實上，創興及花旗銀行的3個月5厘息優惠，門欄也並不低，前者起存額為50萬元，後者需要為私人銀行新客戶並需持有指定結構性產品。中短期存息門欄較低的可以考慮四大行，目前3個月及6個月均已劃一為4.5厘，起存額僅為1萬元。

長期定存息方面，目前1年期最高的為富邦銀行的4.8厘，起存額為50萬元。門欄較低的可考慮虛擬銀行，平安壹賬通、WeLab Bank及富融銀行1年期存息均有4.5厘，起存額分別低至100元、10元及1元，當中WeLab Bank更有推出2年期定存息4.6厘優惠，為全港長存息王。