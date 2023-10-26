Facebook母企第三季純利飆164%　盤後挫逾3%　或受累兩大因素

Facebook及Instagram母企Meta（美股：META）公佈第三季度業績，季內純利按年增164%至115.83億美元，每股盈利4.39美元，遠高於預期的3.63美元；公司收入按年升23%至341.46億美元，同樣超預期的335.60億美元。



公司昨日收報299.53美元，跌4.17%；業績公佈後盤後價曾微漲約2%，現回落至289.50美元，跌3.35%。



Facebook日活躍用戶按年增5% 使用時長增7%

Meta整體日活躍用戶按年增7%至31.4億戶； Facebook每日活躍用戶按年增5%至20.9億戶，高於預期的20.7億戶，每名使用者平均收入為11.05美元。且受惠於演算方法的改進，CEO朱克伯格表示，用戶在Facebook的使用時長增加7%，在Instagram使用時長增加6%。

Meta預計，第四季收入將位於365億美元至400億美元區間，且因外幣推動，料第四季收入可按年增長2%。此外，公司預計今年總支出將在870億美元至890億美元區間，低於先前預測的880億美元至910億美元。

Facebook每日活躍用戶按年增5%至20.9億戶，高於預期的20.7億戶。（資料圖片）

未來廣告收入遭預警 疑存兩大潛在原因

就業務而言，自社交媒體平台廣告收入依然提供最大貢獻，按年增長24%至336.43億美元，占總營收的98.5%以上。但公司財務總監 Susan Li 提醒稱，廣告業務很大程度取決於宏觀經濟情況，估計2024年收入前景仍不確定，預期開支或將增加，目前廣告在應用程式展示次數增長31%，每個廣告平均價格跌6%。

外電消息指，中東戰事或將損害公司廣告業務營運；且有多州目前正起訴公司稱，「利用強大、前所未見的技術引誘青少年使用社群媒體，最終導致他們難以擺脫。而Meta的動機是從中牟利。」

Meta的元宇宙Horizon Worlds。（Meta Quest）

另外，公司旗下負責AR（增強現實）和VR（虛擬現實）的元宇宙相關部門Reality Labs，第三季營運虧損37.4億美元，自去年初以來，該部門已損失近250億美元。截至今年9月底，Meta員工總數為66,185人，已按年減少24%。