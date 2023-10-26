外電：跨國企業加速撤離香港　最新包括3家英美盡職調查公司

外電報道，跨國企業正加速撤離香港，並正演變成一場涉及銀行、投資公司和科技企業的大撤退。報道稱，最新有3家美國和英國的盡職調查公司正把員工遷出香港，這些公司包括由一名美國前聯邦檢察官創建的全球性公司Nardello，以及由一名英國前欺詐調查員參與創建的The Risk Advisory Group。



《華爾街日報》報道， 總部位於紐約的調查公司美思明智集團（Mintz Group）今年早些時候，已關閉了在香港的辦事處。Nardello表示，該公司正在將員工調往其他地方，但不會完全關閉香港業務。The Risk Advisory Group沒有回應置評請求。

而事實上，今年以來中國政府在境內對外資盡職調查公司展開了一系列突擊檢查，這些公司為客戶提供商業風險諮詢或在中國國內進行審核和調查。許多業內公司正重新評估在中國的業務規劃和潛在風險，包括在香港地區的業務。

在港營運美企數目降至04年新低

分析指出，香港與中國內地的聯繫曾被跨國企業視為優勢，但現在已成為一個麻煩。隨著香港收緊國安方面的限制、中國政府對外資企業的整頓、內地經濟放緩以及中美關係日益緊張，跨國公司的這種考量發生了變化。一些外企高管說，香港與中國內地之間的界限已經變得模糊不清。

在香港運營的美國公司數量已連續四年下降，據香港方面的統計，2022年6月時這一數量降至1,258家，為2004年以來的最低水平。去年，在香港設有地區總部的中國內地公司數量為至少30年來首次超過美國公司。

報道指出，離開香港的企業正在增多，包括澳洲的西太平洋銀行（Westpac）已經關閉香港業務，澳洲國民銀行（National Australia Bank）也打算如此。加拿大大型退休基金安大略省教師養老金計劃委員會（Ontario Teachers' Pension Plan）取消了設在香港的一個選股團隊。總部位於美國加州的印刷電路板製造商TTM Technologies也已撤離香港。

加拿大退休基金管理公司Alberta Investment Management Corp、美國科技公司Vantage Data Centres和開曼群島政府都曾考慮過在香港設立地區總部，但最終選擇了新加坡。航運巨頭聯邦快遞集團（FedEx）將把部分地區職位從香港遷往新加坡，而美國辦公家具製造商Steelcase已將地區高管調到了新加坡。