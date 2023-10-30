恒大清盤聆訊今日進行　據報早前有反對清盤債權人有動搖

中國恒大（3333）遭清盤呈請聆訊今日（30日）於高等法院進行。據報早前一批反對清盤的債權人有動搖，或導致公司出現清盤風險增加。



恒大在今年7月底時獲延遲清盤呈請聆訊延至今日，當時公司重組有新進展，獲呈請人同意推遲聆訊。不過據《彭博》引述消息指出，早前一批反對清盤的債權人開始動搖。縱使特別小組至今仍未有最終決定，卻令到公司面臨更多風險。

報道指出債權人態度出現轉變，與公司在9月時一項令人震驚的舉動。公司在上月於最後一刻取消債權人會議，並表示將重審建議重組條款，可是持有總值逾60億美元的離岸債券的債權人小組卻表示，對此完全被「蒙在鼓裡」。

外電亦曾引述消息報道，恒大上周與部份債權人會面，期間恒大代表向部份投資者介紹曾與部份「C類」債權人討論情況。「C類」債權人為恒大重組計劃的主要障礙之一，在各項債權人規模排第二，達到150億美元。

恒大在今年4月時曾披露，當時有2個組別的債權人未對境外債務重組方案給予足夠支持，當中C類債權人就是較大的一組。

恒大的清盤聆訊於10月30日在高院進行。圖為董事長許家印。（資料圖片）

《路透》引消息指恒大未提交清盤辯護文件

另一方面《路透》於上周三（25日）引述知情人士指出，高等法院要求恒大在上周中前提交辯護文件，可是公司並無在截止日期前提交文件。雖然不清楚恒大是否已在最近幾日補交相關文件或再次請求聆訊延期，但有律師指出或導致法院頒下清盤令機會增加。