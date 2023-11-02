港元1個月拆息微升至4.8828厘　王美鳳料年內按息維持逾4厘水平

美國聯儲局於香港時間周四（2日）凌晨公布議息結果，決定將聯邦基金利率維持於5.25至5.5厘。今日本港銀行拆息未見有太大變化，其中與樓按相關的1個月拆息輕微上升0.72點子，報4.8828厘；隔夜息最新報4.43548厘，跌8.1點子。



其他時段拆息方面，1星期拆息最新報4.6553厘，跌0.11點子，2星期拆息最新報4.74006厘，跌1.49點子。

中﹑長期拆息方面，3個月拆息最新報5.25875厘，升3.24點子，6個月拆息最新報5.32119厘，升0.14點子，12個月拆息最新後5.4731厘，升0.04點子。

王美鳳料美息將橫行一段時間

中原按揭董事總經理王美鳳指出，美國維持利率不變符市場預期，以便有更多時間觀察早前累積加息後之滯後作用，美國息率政策仍較取決於通脹走勢、經濟就業狀況等因素，姑勿論年內美國會否再加息一次，市場已預期年底加息周期見頂機會較大，息率將會進入一個橫行階段並維持一段時間，預期美國息率約於明年下半年開始掉頭回落。

港息方面，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率（P）於5.875厘不變，料其他銀行將陸續跟隨，市場新造按息維持主要為4.125厘水平。王美鳳指出，近日與樓按相關的1個月港元拆息回落至5碓以下，美息不變的情況下港息亦維持不變，但礙於拆息仍高於市場按揭息率，反映銀行未解除加息壓力，年內按息仍視乎美息及港元拆息變化及銀行資金成本考慮，但由於息率已幾近見頂，預期年內本港按息仍處4厘多水平。相信市場已預期按息會維持現時4厘多附近水平一段時間，故此息率因素對市場影響將會逐步淡化。