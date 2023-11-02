渣打稱近8成參與消費者認同　數碼港元離線支付功能具價值

渣打香港與Giesecke+Devrient (「G+D」) 最近完成了金管局「數碼港元」先導計劃的測試。這些測試和體驗活動覆蓋一系列的應用場景，包括公共交通工具、餐廳、小商戶及大學校園，旨在探討模擬數碼港元作為現金以外的選擇有何潛在裨益及其可行性。有關測試用例亦於「香港金融科技周 2023」的渣打展區展示,讓與會者透過互動方式體驗模擬數碼港元的應用。



此項用例測試在2023年5月至10月期間進行，示範了在缺乏網絡連結這個關鍵條件下，數碼貨幣如何運作。

渣打指出在G+D的技術支援下進行數項離線支付的應用測試。G+D是渣打銀行2018香港鈔票系列的顧問，今次測試應用了其支援公共支付方式的央行數碼貨幣（CBDC）技術，融合安全硬件，為CBDC生態系統提供重要的基礎設施和管治機制，確保其可信度和完整性。

此次測試發現參與測試者認為將來若引入數碼港元，「離線支付能力」和「互通性」等因素是成功的關鍵。這包括讓任何人在任何情況下都能順利、安全地進行交易，同時允許消費者透過他們的首選網絡和數碼錢包進行模擬數碼港元交易。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳表示﹕「我們很高興近八成參與測試的消費者認為模擬數碼港元具有滿足他們當前支付需求的潛力，同時商戶也覺得離線支付方案簡單易用,並能與現有的數碼支付方式起互補作用。是次測試亦讓我們了解到模擬數碼港元的互通性和離線能力的重要性,為未來的研究奠定了重要的基礎。我們期待繼續支持金管局下一階段的『數碼港元』先導計劃。」