金管局尚未拍板會否推出「數碼港元」　明年啟動第二階段試驗

金管局今日（30日）發布《「數碼港元」先導計劃第一階段報告》，第一階段試驗表明「數碼港元」可從三個方面，為香港現有的支付生態系統帶來獨特價值，包括可編程性、代幣化及即時交收，但目前尚未拍板會否正式推出「數碼港元」，亦未有相關時間表。



金管局表示，由於「數碼港元」先導計劃的試驗，在受控環境下以小規模形式進行，因此需要進行更多研究及評估工作，以判斷這些效益，能否在實際場景大規模應用。



研究「數碼港元」需以年計

金管局副總裁李達志表示，「數碼港元」在零售銷售點不存在重大問題，但亦並非推出「數碼港元」，就能令市民慣有的支付方式輕易轉型。例如小商戶會出於各種非技術性理由，只收取現金，故此他表示，「即時推出數碼港元，其實亦無法解決非技術性痛點」。同時，局方亦要考慮支付方式的兼容性，「希望市民有選擇」。

李達志強調，研究「數碼港元」需以年計，未來會逐步擴大試驗規模，但「數碼港元」能否大規模在港應用，主要取決於市場。

金管局指研究「數碼港元」需以年計。（資料圖片）

立法暫無時間表 明年啟動第二階段

此外，李達志指出，第一階段工作中，內部已成立小組持續研究法律及技術層面，釐清現有法例，或考慮會有新法例出台，惟目前尚未有具體時間表進行立法。

金管局表示，目前尚末正式拍板推出「數碼港元」，亦未有相關時間表。金管局首席金融科技總監李達志表示，先導計劃第二階段將於2024年啟動，探索「數碼港元」的不同界限，例如跨境支付、區塊鏈互動性等，並會更深入研究第一階段的部分試驗結果。