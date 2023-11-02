按息仍有機會加？　WeLab龍沛智： 1個月拆息若破5.4厘銀行或加息

美國聯儲局最新議息結果維持息口不變，四大行均宣布不加息。港元今日拆息個別發展，與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.72點子至4.8828厘。WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，港銀今年再加P的條件及上調按息的預計機會不高，因為銀行已在9月集體上調H按封頂息，幅度更達0.5厘，相信已提前消化長時間高息的情況。



但他指出，仍要關注12月情況，由於屆時年結因素，港銀體系流動性緊張，若1個月港元拆息突破8月的5.4厘高位後，再進一步上漲，銀行便可能有壓力再度調整按息。



虛銀便利性有利高息環境下吸納定存

龍沛智在金融科技周上接受《香港01》訪問時表示，聯儲局連續兩次會議維持利率不變， 加上經濟復甦緩慢及戰爭因素，再加息的可能性相對低，但目前沒有減息的條件，預計息口將於高位橫行一段時間， 預期最快可能明年下半年開始降息。 要持續觀察實際市場狀況，目前言之過早。

龍沛智（圖左）指出，加息環境下市民對定期存款需求增加。

WeLab Bank近日推出定存快閃優惠，9個月港元定存息達5.1厘，為全港最高。龍沛智表示，對大眾來說，加息環境下必定對定期存款的興趣大增，而虛銀在便利性上有著明顯的優勢，有助吸納存款和保持充足的營運資金。

貸款業務方面，相較市場需求疲弱，龍沛智表示，WeLab Bank上半年貸款業務增長74%，而逾期率遠遠低於行業平均水平。現時存貸比率（LDR）保持在75%左右，盈利能力和資金穩定性均屬最佳化水平。