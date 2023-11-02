中銀孫煜指金融科技應不只是數字化轉型　是業務轉型

中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜今天出席香港金融科技周2023時表示，中銀香港對金融科技應用的目標在於適當地利用最新金融科技的力量，改變為客戶提供服務的方式。孫煜指出將人工智能融入銀行服務中，有助簡化溝通、提高準確性，以及提升機構內的整體生產力。人工智能一直是「客戶服務」變革的基石，人工智能聊天機器人顯著改變了客戶服務的互動方式，中銀香港利用生成式人工智能技術，開發了名為「Bonnie」的虛擬助理，讓客戶服務變得更高效、個性化和安全。

孫煜認為人工智能亦改變了一貫的「商業模式」，如有效革新信用卡交易監控和信用評分。中銀香港把人工智能應用在線上現金分期貸款申請的即時核准和支付方面，顯著簡化了線上貸款業務流程並加速了服務交付，從而提升客戶體驗。此外，人工智能為「風險管理」重新作出定義，孫煜指出，中銀香港應用機器學習模型進行反洗錢交易篩檢，從而有效降低操作風險，加強交易審查能力，增強了客戶的信任。

孫煜認為，金融科技應用並不單是「數字化轉型」，而是「業務轉型」，需要改變思維方式、重塑商業模式、重建人才儲備和文化。科技是金融業的「遊戲規則改變者」，金融業必須有效應用先進的金融科技，並與監管機構和各持份者攜手合作，利用金融科技為客戶提供更好的服務。