施政報告｜中銀指措施涵蓋範圍廣泛　為港繁榮安定創造更有利條件

特首李家超今日（25日）宣讀新一份施政報告，中銀香港歡迎行政長官任內第二份《施政報告》。中銀香港副董事長兼總裁孫煜認為，《施政報告》當中提出涵蓋範圍廣泛的政策措施貫徹落實「一國兩制」方針、維護國家安全、發展經濟和改善民生，為本港長遠發展及繁榮安定創造更有利條件。



孫煜表示，《施政報告》提出發展「總部經濟」,鼓勵尤其以亞太區為業務核心的企業遷冊來港，讓外國在港公司人員可「一簽多行」到內地,以及重啟「資本投資者入境計劃」等舉措將有助吸引企業及人才到港,提升香港經濟發展可持續性。

孫煜認為，《施政報告》中提出支持金融和創新科技發展的各項措施,將有利香港特區政府推進「南金融、北創科」的重要發展佈局，透過加強金融和創科的有機結合達致產業結構更多元化,提升本港經濟韌力之餘，亦能增強香港在全球經濟中的競爭力。

渣打歡迎一系列具前瞻性措施

渣打香港行政總裁禤惠儀歡迎行政長官發表新一份《施政報告》，表示：「渣打歡迎《施政報告》提出一系列具前瞻性的措施，多方位發揮香港的不同優勢及提高競爭力，鞏固香港的國際金融中心地位，以把握全球經濟重心東移、亞洲和中國經濟快速增長的機遇。

《施政報告》中調整買賣物業相關的印花稅及股票印花稅等相關措施，有助降低交易成本，提升物業及股票市場競爭力，推動投資氣氛，刺激經濟增長。

作為一間國際金融機構，我們尤其歡迎政府延續各種招商引資引才的措施，有利我們於競爭激烈的國際市場中吸引頂尖企業及人才，同時支援本地企業對外開拓新的業務市場。

渣打將積極配合《施政報告》，繼續與內地金融市場互聯互通，強化香港的離岸人民幣業務，深化大灣區金融合作及『一帶一路』的帶展，並透過我們在大灣區、東盟以至中東地區的獨特業務網絡，繼續為香港的長遠經濟發展作出貢獻。」

渣打禤惠儀歡迎行政長官發表新一份《施政報告》。

恒生歡迎行政長官在《施政報告》中提出多項不斷增強香港發展動能，提升香港競爭力的措施，為香港各行各業提供更廣闊的發展空間，讓企業和市民把握經濟持續發展的機遇和優勢。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示:「剛公佈的《施政報告》明確訂出確保香港競爭力和經濟持續發展的措施，配合大灣區的發展策略。同時，《施政報告》亦重點闡述了鞏固和發揮金融服務優勢，改善資產市場的流動性和投資市場氣氛，帶動財富效應及刺激經濟增長的措施,並且繼續加強招商引資，發展多元經濟，以及提升香港延攬和培訓人才的能力。這將有助進一步鞏固香港作為國際金融中心、全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的地位。

恒生施穎茵指出，《施政報告》明確訂出確保 香港競爭力和經濟持續發展的措施，配合大灣區的發展策略。（盧翊銘攝）

銀行學會﹕措施深化大灣區金融合作

此外香港銀行學會表示，施政報告內提出香港將連繫內地及海外市場和投資者，打造更創新多元的金融市場，擴大與內地金融市場互聯互通，包括強化離岸人民幣業務、深化粵港澳大灣區金融合作、設立新平台擴闊基金銷售，及推動香港綠色和可持續金融發展等。施政報告又提到，提升職業專才教育地位，培養有認受性的高水平專業技術人才，及積極支持職業培訓，培育年輕本地人才，加強跨境資歷互認等。

Deel 亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管 Karen Ng認為，對於今年全新及強化的人才政策，包括「外國在港公司人員一簽多行」計畫及「人才服務辦公室」，因此，對香港的人才和商業前景更加樂觀，有助建立更具活力的經濟體系；配合政府政策，本地企業對全球招聘亦變得更加開放和積極。

他又指，由於吸引和挽留人才仍然是香港的施政重點，本地企業可以利用科技平台，透過促進人才流動來支持經濟發展 —— 將人才與香港龐大的機遇聯繫起來，同時促使海外人才在香港從事他們夢寐以求的工作。