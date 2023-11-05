職場奇葩錄　古怪行為背後　未被看見的需求｜知薇

職場江湖走，哪有「不挨刀」。在這個江湖裏，人人無外乎求名、求利、求生存、求成長，有所求，自然有「貪嗔癡」，利益衝突在所難免之下，飛刀飛彈都不少見——這些直接迎戰就好了，靠的是經驗和勇氣。

反而最難搞的，是一些謎之古怪的行為，拆招要費時費力，成功拆解了也不會有太多成就感，因為基本是浪費時間精力。知薇每每遇見這些，都恨得牙癢癢，後來隨著資歷積累，看多了，才發現這些看似不合理的行為背後，往往藏著行動者未被看見的需求，若有機緣令這些需求得到滿足，迷之行為會自然隨之消失。

案例一：某小中層，在工作中，言語之間動不動就踩低別人、抬高自己。對junior的同事，經常傲慢的直接批評（用到stupid的類似詞語）；對同級，不時提出挑釁的問題（比如質疑數據來源和分析方法等）；甚至對上司，偶爾說話不經大腦地令人難堪（比如在會議上說估計上司沒有提前審閱材料）。

背後需求一：這位小中層未被看見和滿足的需求，就是被看見和被肯定。當此需求得不到滿足時，他就不由自主的向外索求，需求越是強烈，所求的動作和手法就越是激進。這些與他相處合作的人，無論下級、同級還是上級，若能給出他的需要，及時表示感謝、肯定和欣賞，他的古怪行為就會減輕甚至消失。

案例二：某中高層，在項目上，總是找各種機會表現自己，說評語、發郵件、給方向，問題是她並不足夠了解項目細節，因此常常把表現得機會變成災難的現場。比如，說的評語是別人5分鐘前剛說過的，郵件內容錯誤百出，方向基本不準確等。

背後需求二：經過一番「盡職調查」，才發現這位女士恐怕面臨事業危機，處在上司和人力對她的觀察期，若表現不夠好、業績不到位，估計有被炒的風險。原來，這位中高層未被看見和滿足的需求，就是工作保障和業績保證，當她對此缺乏安全感，就會通過各種積極的工作輸出，希冀換來上司同僚的看見和肯定，提升為她對自己工作和業績的確定性。如此生死存亡的關鍵點，難怪她動作激進又變形了。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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