內地10月鬧錢荒　據報或與力抗人民幣貶值有關

內地10月底爆出錢荒，當日銀行隔夜拆息更高達50厘，最終引致監管機構介入調查。《路透》最新報道指出，事件與內地擬力阻人民幣匯率貶值有關，但最終仍觸發混亂場面，要人民銀行﹑中國外匯交易中心（CFETS）及債券結算所介入，通過指導借貸人﹑延長交易時間及與機構開會，圖令市場平伏。



報道引述6名參與者指出，事件由一眾因素匯流而觸發，引發上海及北京當日午後出現恐慌及混亂。當中除例行每月月尾市場對流動性有需求之外，有大型銀行為頂住人民幣壓力時不願拆借下，碰上業界要應付大型政府債券銷售而囤積資金，終觸發今次事，特別是在銀行拆借態度表現勉強時，只能於當日午後在非銀行之間尋求資金扎平頭寸，有人不惜代價下拆借，扯高借貸息率。

《路透》引述人行回覆時指出，CFETS正調查在10月31日的不正常交易，當中涉及若干帳戶在臨收市前以極高息率重複借入及貸出資金。

《路透》於報道指出據所得紀錄顯示，在10月31日下午4時個別機構付出30至50厘高息以爭取頭寸，結果至當日下午5時收市時仍有交易未完成甚至未能平盤。事件發生後人行介入，並且由國營銀行供應頭寸，中央國債登記結算及上海清算所更因應緊急情況重開運作，直到當時8時30分事件方告平伏及完成清算，才結束運作。

人行指銀行及經紀業界行為擾亂市場

翌日銀行及經紀業界開會跟進，人行指出機構行為干擾了市場，他們不應太情緒化。報道引述消息指出，CFETS告知交易員要維持回購交易在5厘上限。任何人在10月31日曾參與高息交易，均要向監管機構解釋，隨後隔放息率回落至3厘以下。