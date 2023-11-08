余偉文指峰會助「講好香港故事」　辦圓桌會議冀吸家族辦公室業務

一連3日的國際金融領袖投資峰會已閉幕。金管局總裁余偉文在金融峰會閉幕後表示，此次峰會吸引逾300人參加，約170家環球金融機構，逾90位為機構主席或行政總裁級別，其他多為亞洲區或環球經營部門主管。這些嘉賓作為公司決策者，來香港了解相關機遇，並會帶客戶前來，之前大型會議也有類似情況，他們看到香港有機遇，資金也會隨之而來。



對於峰會會否明年或者之後再舉辦，他表示已經連續舉辦了兩年，去年為疫情剛完結復常，希望投資者前來了解香港情況，今年為金管局30周年，屬於「生日會」，故此舉辦峰會舉辦特殊意義。至於明年或者之後會否再舉辦，仍收集參與者意見中。

余偉文表示，香港近兩﹑三年對外界形象可能是比較負面，此次峰會有近100名機構高層前來，為香港投下信心一票。嘉賓在台上支持香港，環球直播都可以看得到，而場外也有不少訪問。這些重量級的國際人物幫助「講好香港故事」，會具備效率。

而此次峰會除了活動表上的安排外，也有具備其他活動。例如周二舉行的首日主峰會，同日下午就和財經事務及庫務局、證監會舉辦了圓桌會議，參與者包括瑞士私人銀行高層，推廣香港財富管理業務，特別是希望吸引海外家族辦公室業務將香港作為其總部。另外，投資人方面包括退休及主權基金，也有安排圓桌會議，交流投資意見。

余偉文表示就明年會否再舉辦峰會，現在收集參加者意見。（林靄怡攝）

逾90位機構高層出席周一歡晚宴

他又指出今次金融峰會周一舉辦歡迎晚宴，90多位機構高層均有參與，發現他們本身之間見面不多，工作地點分佈全球不同地方，如今能夠匯聚在香港。當晚也有安排節目，包括香港青少年樂園表演香港及西方流行音樂，另外還有四川變臉活動，好多嘉賓都是第一次觀看此類表演，現場氣氛良好。

至主峰會首日，論壇討論話題豐富，包括環球情況、息口、內地經濟等，今日主要為資產配置，大部分屬於投資人討論。有嘉賓一邊聽一邊寫筆記，足足寫了有七至八頁。台上嘉賓表達對香港平台的信心，了解作為國際金融中心的重要性，也有加強對內地投資信心。他感謝內地政府支持香港發展，並鞏固國際金融中心地位。