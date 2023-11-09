內地股市走勢個別　上證升深成低收　港股最新跌26點｜持續更新

美國股市於周三（8日）走勢個別，其中道指結束連續7日升勢，跌40點收市，標普指數及納指則高收。亞太區股市今日（9日）走勢個別，其中日股升近300點，韓股則輕微上揚。



【15:12】

內地股市低收，上證收市報3053點，升不足1點，深成收市報10032點，跌20點，滬深300指數收市報3612點，升不足2點，創業板指數收市報2018點，跌4點。

港股方面，恒指最新報17541點，跌26點，國指升1點，報6041點，科指升8點，報4029點。

【13:36】

港股走勢在午後未見有太大變化，恒指最新報17526點，跌42點，國指跌10點，報6029點，科指升5點，報4026點。

領展（0823）逆市上揚，股價正挑戰40元關，最新報39.8元，升3.6%，成交額為1.94億元。

【12:14】

港股今早走勢反覆，恒指中午收市報17513點，跌54點，國指跌13點，報6026點，科指升1點，報4021點，成交額為413.85億元。

內房股下挫，碧桂園（2007）跌7.2%，龍湖（0960）跌4.8%，中海外（0688）跌2.7%，潤地（1109）跌3%，恒大（3333）跌8.2%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌6.6%，世茂服務（0873）跌2.9%，華潤萬象（1209）跌5.5%，中海物業（2669）跌2.3%，恒大物業（6666）則逆市飆1成。

消費股亦下挫，李寧（2331）跌4.2%，蒙牛（2319）跌2.7%，海底撈（6862）跌1.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.8%，騰訊（0700）跌0.9%，美團（3690）跌0.2%，京東（9618）跌1.7%，小米（1810）曾高見16.94元，中午收市報16.46元，升2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%。

【11:01】

港股再次轉跌，並失守17500點，恒指最新報17482點，跌85點，國指跌27點，報6012點，科指跌9點，報4011點。

不過小米（1810）逆市上揚，最新報16.58元，升2.7%，領展（0823）升2%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌6.5%，華潤萬象（1209）跌4.9%。

內房股向下，龍湖（0960）跌3.9%，中海外（0688）跌3.6%，碧桂園（2007）跌6%。

【09:43】

港股轉升，恒指最新報17591點，升23點，國指升22點，報6062點，科指升41點，報4062點。

平保（2318）昨晚否認被要求收購碧桂園（2007），平保今早曾低見38.05元，最新報38.55元，轉升0.1%。

碧桂園最新報0.8元，跌3.6%。

【09:27】

恒指最新報17553點，跌15點，國指升4點，報6044點，科指升16點，報4037點。

騰訊（0700）低開1.1%，阿里（9988）平開，美團（3690）低開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，港交所（0388）高開0.8%。

至於已於周三（8日）公布中期業績的領展（0823），高開0.3%。