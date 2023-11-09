港私人貸款市場復甦　3至8月新增總貸款額增4%　財務公司壞帳率升

環聯最新調查發現，香港私人貸款市場對比去年出現復甦跡象，於客戶數目、新增貸款宗數及總貸款金額方面均較去年同期有所增長。然而，財務公司於私人貸款業務中所見的逾期還款率及壞帳也有所增加，顯示相關機構須加強風險管控能力，以維持可持續增長。



財務公司逾期還款率及壞帳增

是次環聯調查旨在比較香港數百家金融機構在2023年及2022年3月至8月期間的私人貸款業務。調查結果顯示，與2022年同期相比，2023年的新增貸款宗數按年增加了7%，同時總貸款金額亦同比上升4%。

此增長趨勢與今年7月進行的環聯第三季消費者脈膊調查結果吻合，顯示消費者對經濟前景的預期有所改善。該調查發現，有意在未來12個月內申請新信貸，或為現有信貸進行再融資的消費者比例回升至35%，為自2022年第二季以來最高位。

財務公司新增貸款金額高於銀行7個百分點

於調查期間，銀行在私人貸款業務總客戶數目方面較財務公司優勝，按年增長7%；同期財務公司的總客戶數目則輕微下跌了1%。然而，銀行及財務公司的新增貸款宗數均有所增長（8%，6%），其中銀行的增長幅度亦較財務公司略高。於兩者的新增總貸款金額方面，財務公司的增長（8%）則優於銀行（1%），出現較高增幅。

雖然消費者對市場預期日趨樂觀，同時整體行業的新增貸款宗數亦有所上升，然而財務公司於私人貸款業務中所見的逾期還款率及壞帳卻日漸增加，為業務帶來更大風險。調查結果顯示，相關風險於不同規模的財務公司中均有所增加，特別是二線和三線財務公司，兩類公司的年度壞帳率分別按年錄得3.3%及3.4%的增幅。

環聯信貸資料服務有限公司董事總經理黃凱榮表示，儘管財務公司聚焦於服務規模較細的客戶群，其新增總貸款金額卻出現明顯增長。這趨勢突顯他們有能力專注於服務更集中的消費者群，為他們提供更多信貸服務。由於更多機構，特別是財務公司，於提供私人貸款服務時更專注於特定的消費者群，具備先進且強大的風險管控能力變得更為重要。