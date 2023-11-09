許正宇冀人民幣櫃枱納港股通早日落實　增香港人民幣股票流動性

撰文：張偉倫
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財經事務及庫務局局長許正宇在北京2023金融街論壇年會「一帶一路」平行論壇主旨演講致詞時表示，從2017年至2022年，「一帶一路」共建國家在香港設立的地區總部數量增長了一倍，從83家到168家，年均增長超過15%。香港對共建國家的直接投資也從700億美元增長70%至2021年的1,200億美元，年均增長接近15%。

他指出隨着「一帶一路」沿線國家愈來愈多使用人民幣作跨境貿易結算，這些經濟體對人民幣投資產品及風險管理方案的需求也將日益增加。香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，全球約75%的離岸人民幣支付額經香港處理。香港也有包括存款、點心債、各類基金、期貨及保險等的整全產品生態圈。

他亦指出港交所（0388）在今年推出「港幣──人民幣雙櫃台模式」，讓投資者可以港幣和人民幣交易同一發行人的證券，並在港幣櫃台及人民幣櫃台間進行跨櫃台交易。下一步，會繼續聯同監管機構加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通，以期早日落實有關措施，為在港人民幣股票的發行和交易帶來更大流動性。

他認為隨着香港人民幣生態圈不斷完善，無論是融資或投資需求，「一帶一路」沿線國家日後都可以更大程度地通過香港探索相關機會。

許正宇指港交所於11月內　就惡劣天氣下維持開市進行諮詢許正宇稱年底前公布新資本投資者入境計劃詳情　明年接受申請許正宇稱與監管機構商研究監管虛產OTC　擬明年底推綜合基金平台
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