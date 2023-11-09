許正宇冀人民幣櫃枱納港股通早日落實　增香港人民幣股票流動性

財經事務及庫務局局長許正宇在北京2023金融街論壇年會「一帶一路」平行論壇主旨演講致詞時表示，從2017年至2022年，「一帶一路」共建國家在香港設立的地區總部數量增長了一倍，從83家到168家，年均增長超過15%。香港對共建國家的直接投資也從700億美元增長70%至2021年的1,200億美元，年均增長接近15%。



他指出隨着「一帶一路」沿線國家愈來愈多使用人民幣作跨境貿易結算，這些經濟體對人民幣投資產品及風險管理方案的需求也將日益增加。香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，全球約75%的離岸人民幣支付額經香港處理。香港也有包括存款、點心債、各類基金、期貨及保險等的整全產品生態圈。

他亦指出港交所（0388）在今年推出「港幣──人民幣雙櫃台模式」，讓投資者可以港幣和人民幣交易同一發行人的證券，並在港幣櫃台及人民幣櫃台間進行跨櫃台交易。下一步，會繼續聯同監管機構加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通，以期早日落實有關措施，為在港人民幣股票的發行和交易帶來更大流動性。

他認為隨着香港人民幣生態圈不斷完善，無論是融資或投資需求，「一帶一路」沿線國家日後都可以更大程度地通過香港探索相關機會。