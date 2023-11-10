工銀金融遭黑客攻擊致美債交易出現異常　美財政部指密切關注情況

美國財政部公布工商銀行（1398）旗下工銀金融遭網絡黑客攻擊，導致該行在周四（9日）進行美國國債交易出現異常情況。



美國證券交易委員會（SEC）及證券業暨金融市場協會（SIFMA）向會員指出，知悉工行遭黑客勒索並影響美國國債交易活動。

美國財政部發言人指出，獲悉有主要金融市場參與者遭受黑客攻擊，將密切注視情況，以及保持接觸。有傳媒指出工行在美國東岸時間周四下午陸續恢復正常運作。

工行旗下ICBCFS發聲明成功結算周三交易美債

工行旗下工銀金融服務（ICBCFS）在官網發聲明指出，發現攻擊後已立即切斷並隔離受影響系統，並已成功結算周三（8日）執行的美國國債交易，周四（9日）完成的回購融資交易。聲明又指出工銀金融的業務及電郵系統獨立於工行集團。工行總行及其他境內外附屬機構的系統，均未受到事件影響。

傳攻擊由LockBit 3.0軟件進行

另有報道，引述交易員指出，今次攻擊導致工行無法代表其他市場參與者結算國債交易，部份股票交易亦受影響。交易人士指出，包括對沖基金在內的市場參與者因今次中斷而改變交易路線，同時黑客攻擊對國債市場的流動性產生一定影響，但並無損害市場整體運作。

《彭博》指出今次攻擊是使用LockBit 3.0軟件進行。該軟由LockBit開發，曾對波音﹑ION Trading UK﹑倫敦金融城及英國皇家郵政等進行攻擊。