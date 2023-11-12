職場智慧點滴　葵花寶典工具書｜知薇

眨眼間還有一個月就到2023年的尾聲，知薇不由感慨時光飛逝，也感恩所有的發生，包括自己第一本書《見「薇」知著》的出版，至今略感有幾分超現實。

回想職場旅程，這麽多年，知薇親身見證了不少精妙的智慧和策略，一直致力於用鮮活的故事和案例，把這些與讀者們分享，期許碰撞出幾分共鳴、反思、火花和靈感。本期，知薇就心血來潮，把這些職場智慧和策略，用直白的形式列出來，權當是「金融職場葵花寶典工具書」吧。

1.（某金融和跨界資深前輩）職場人生三原則：一、決策都有後果；二、後果都會疊加產生復利；三、記得檢查封面。

知薇心得：這句話第一次聽，已是12年前。體會和運用至今，越發覺得精準和精妙，至今受用。以“檢查封面”（即檢查任何作品的首頁）為例，知薇發現，這竟是職場人生都容易忽略的動作，並且一旦忽略就錯得很慘痛和不值。

2.（某金融圈前輩）我只招聘真心想做和非常珍惜這份工作的人，不要名校畢業生。

知薇心得：非常同意這位前輩招人的核心標準，一個人再有才華，若不珍惜、不沉下心來踏實做事，那些才華對於雇主就毫無價值。

3.（知薇）職場升職加薪的底層邏輯只有一句：「助人得天下者，得天下。」 通俗些就是：「能得到器重和升職加薪的人，必能保證上司意志和權力的延伸和擴展。」

知薇心得：這個智慧來源於知薇自己摸爬滾打的血淚經驗。年少輕狂時，也曾自恃有才、傲骨錚錚，撞完南墻才發現，人才只顧著自high而不懂助力上司，那就比不做事的更沒用——因為會有負面破壞力。

4.(Michael Singer，《臣服實驗》作者) 「生命無需決策，只有前面的路。只要你願意放下，就與生命同在。」

知薇心得：初讀此書，心底知道老先生此言非虛，卻也知道要達到他的境界，沒那麽容易，也沒那麽快。只好腳踏實地的，在生命一次次用挑戰試探時，默默提醒自己放下對抗、嘗試悅納一切發生，奇跡竟真的降臨。

最近的例子是，知薇本來極為不熟悉A市場，為了近期該市場的項目，做了大量閱讀和研究。上周，某行該市場代表剛好來約見，知薇就能侃侃而談和問到重點，不僅沒有人前失禮，更有不少探討的火花。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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