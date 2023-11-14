香港財富傳承學院成立　許正宇：明年3月下旬籌辦高峰論壇

香港金融發展局（金發局）今日（14日）宣佈成立香港財富傳承學院，同時委任董事會，並由鄭志剛擔任主席。作為金發局的附屬機構，香港財富傳承學院稱，將致力於締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。



許正宇：明年再籌辦第二屆高峰論壇

財經事務及庫務局局長許正宇表示，家族辦公室業務在港業務正蓬勃發展、勢頭強勁，且此為政府政策宣言中的八項舉措之一。為延續今年3月首屆「裕澤香江」高峰論壇的成功舉辦，當局正積極籌備在明年3月下旬，舉辦以「風中掌舵」為主題的第二屆高峰論壇，並期待與環球各地家族辦公室決策人及其專業團隊交流。

許正宇稱，市場統計去年有超過15萬名超高資產淨值人士（即可投資資產達3,000萬美元的人士）身處亞洲，佔全球超高資產淨值人士四分之一。截至去年底，香港的資產及財富管理業務總值約達3.9萬億美元，私人銀行及私人財富管理業務的管理資產，達11,480億美元。隨着香港以至亞洲的財富不斷累積，未來20至30年將是家族辦公室規劃財富傳承的重要時期。

許正宇表示，當局正積極籌備在明年3月舉辦以「風中掌舵」為主題的第二屆高峰論壇。（夏家朗攝）

他表示，政府深明為香港家族辦公室行業，構建可持續生態圈的重要性，稱成立香港財富傳承學院的目的是為了促進業界和下一代資產擁有人之間的持續知識交流、想法共享和提供人際交流機會。學院將面向世界各地的全球受眾，為業界和下一代資產擁有人提供交流機會和人才發展服務，期望學院可以發展香港成為家族辦公室開辦業務的首選地點。