京東第3季多賺33%至79億元人民幣　許冉兼任京東零售CEO

京東（9618）公布截至今年9月底止第3季業績，歸屬普通股股東淨利潤為79億元（人民幣‧下同），按年增加33.1%；非美國通用會計準則下歸屬普通股股東淨利潤為106億元，按年增加5.9%。



期內收入2,477億元，按年增加1.7%，經營利潤為93億元，按年增加6.9%，非美國通用會計準則下經營利潤為111億元，按年增加12.1%。

期內零售業務收入為2,120.59億元，物流業務收入為357.71億元，達達及新業務分別錄得收入為23.8億元及49.97億元。

公司指出首席執行官許冉將兼任京東零售首席執行官，立即生效。京東零售原首席執行官辛利軍將另有他任。

京東香港地區全品類成交額年增100%，筆記型電腦、家用電器、手機等品類均實現了超3倍增長。（視覺中國）

旗下京東健康（6618）於今年第3季收入1,158.5億元，按年升10.1%，經營盈利增加126.1%至1.74億元，非國務財務報告準則組營盈利為7.45億元，增長13.8%。

京東旗下另一間公司京東物流（2618）方面，期內收入416.62億元，按年增16.5%，轉虧為盈，錄得利益4.54億元，非國際財務報告準則利潤及除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）分別為8.43億元及38.34億元。