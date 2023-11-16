滙豐保險︰港澳業務增長動力持續　明年初推新儲蓄產品

滙豐保險今年上半年港澳整體澳門新造保費（NBP ）錄得雙位數字增長，滙豐保險香港及澳門首席分銷業務及客戶總監曾珮珊表示，預計下半年增長動力能持續，主要由於兩地旅客數目料繼續增長。對於目前高息環境會否影響業務，她表示，暫未見對業務有明顯影響，但保單融資需求有所減少。



曾珮珊表示，香港市場下半年包含十一黃金周等內地客旅遊旺季，另外還有聖誕節，預計能為業務表現帶來利好，明年初並期望推出儲蓄類的產品。（資料圖片）

下半年旅遊旺季料利好業務

曾珮珊在接受《香港01》訪問時表示，香港市場下半年由於包含十一黃金周等內地客旅遊旺季，另外還有聖誕節，在去年香港未對外通關較低基數的情況下，預計能為業務表現帶來利好。目前暫沒有在下半年計劃推出新產品，但明年初期望推出儲蓄類的產品。

在今年8月，位於澳門宋玉生廣場393號皇朝廣場的滙豐保險策劃中心開業。談及澳門業務發展時，曾珮珊表示中心開業以來，吸引不少內地客及澳門居民到訪查詢。滙豐保險在澳門及香港售賣的產品大致一樣，主要是幣種的不同，入場門檻會因應澳門居民需求而略低於香港。目前在澳門銷售的產品包括年金、承傳類的、醫療保險及儲蓄保險等。而部分沒有在澳門售賣的產品，主要是一些退稅產品，包括可退稅自願醫保及年金等。

曾珮珊（右一）表示，滙豐保險策劃中心8月開幕以來，吸引不少內地客及澳門居民到訪查詢。﹙顧慧宇攝﹚

望與澳門旅遊企業合作年內有新進展

滙豐保險保障型投資相連壽險自去年中推出市場反應不錯，於今年上半年，已佔投連險市場約7%，計劃下半年在澳門市場推出。

談及澳門進一步部署時，曾珮珊表示目前除了滙豐保險策劃中心，也有與滙豐及恒生銀行合作，透過其網路銷售，未來會繼續尋覓合適的合作夥伴，包括醫療機構及與旅遊相關企業等，為滙豐保險轉介更多客源，當中與旅遊企業合作期望今年內能有進展。

至於會否再新增保險策劃中心，她表示，會視乎售家中心表現，而決定是否在澳門其他新增中心。