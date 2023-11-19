職場立身之本　進階升級打怪獸｜知薇

每逢有實習生或新人加入，都看到他們渴望進階升level的眼神，仿佛恨不得幾個月就修行成功，轉正升職加薪。殊不知，「路漫漫其修遠兮」，職場的進階要靠累積經驗和打怪獸般通關，每次進階，都要你解鎖不同的技能，當然有時還要靠運氣加持。

那麽，從職場進階的步驟看，究竟那些技能是立身之本呢？知薇今天就分享一下自己的經驗和看法。

第一關：技術功底。

無論你從事什麽行業，初入職場頭一兩年，最關鍵就是要紮實掌握這個行業的技術功底，包括行業術語、關鍵概念、主要技術技能。以M&A為例，就是掌握構建金融模型的能力，和搞明白其中所有假設條件的概念和運用。有了堅實的技術功底，才能恰如其分地發揮你這個階段的最大價值，為人所用。缺乏技能就沒人能夠和願意用你，那進階就沒有門路。

知薇見過一些新人，口口聲聲要學做模型，缺乏項目機會，就先拋個舊模型，讓他嘗試從頭做起來練手，人就借口多多閃走了。如此這般，便無法通關，最後只有轉行。

第二關：分析推導。

進入職場第三四年，就要有能力把初階掌握的技術功底，升level到強大的分析推導能力。什麽意思？有數字，講不出故事，給不出推論，得不到結論，就只是無意義的計算。從數字開始，腦洞大開，分析推導，得出洞見，解鎖問題，那你就進階了。

不少這個年資的員工，容易停留在數字和事實的表面，忘記了背後的目的和原因。問深一層，就口啞啞，那就火候未夠。想改變，也不難，記得做事之余，多問個why（為什麽）和so what（那又如何）。

從職場進階的步驟看，有許多技能是立身之本。﹙資料圖片﹚

第三關：溝通表達

五六年過去了，技術過硬、分析到位的你，能否進階的關鍵，就在於運用溝通表達力，把好的作品和想法傳達給上司、團隊、stakeholders、合作夥伴等，從而推進事務進展和解決問題矛盾。若只會埋頭苦幹，不懂共情溝通，會不小心變成「職場小透明」，在進階之路上進展緩慢且非常吃虧。

在這個階段，最容易出現問題的是，溝通能力和共情能力，比如表達不夠簡潔清晰，聽到對方失去耐心和專註；或是缺乏對聽眾情緒狀態的把握，自說自話、語出驚人、甚至語出傷人。想進步，也不難，多找機會刻意練習表達能力和自信，並且要多關註他人的狀態和照顧他們的情緒。

第四關：統籌管理

到了七八年，若前三關都紮實順利通過，估計你已經需要帶人做事，並需要與內部部門和外部公司合作和打交道。此時，最重要需要新解鎖的能力，就是統籌和管理，即何時、需何人、做何事、如何做好這幾大塊。

當然，每個人想要的東西都不同。知薇也見過，寧願停留在第一二關舒適圈，不願意升遷進階的人，理由是又累又容易被炒（理由是薪水會更高，部門要交人頭時，會更顯眼），難得遇到不願進階的打工人，也是開眼界了。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。