標普：阿里叫停分拆計劃合理　看漲利潤率　擁充足現金流

標普全球評級今日（20日）表示，阿里（9988）停止雲業務分拆及盒馬鮮生IPO計劃並不意外，並稱鑒於市場環境和業務考量，此舉合理。更重要的是，標普認為，此舉不會改變其對阿里信用狀況的評估，稱其擁有超過2,000億元的淨現金，且電商業務持續穩定創收，在不開展新的股權融資的情形下，公司依然擁有充足的財務資源滿足業務需求。



標普預計，2024財年利潤率，將自2023財年的21.4%提高至23%左右，年內淨現金餘額也將小幅上升，預期在未來兩至三年內，阿里會增加技術開發支出和電商業務促銷。阿里今日收升1.6%，報74.5元，全日成交額81億元。



標普預計，2024財年（結束於3月31日）阿里利潤率將提高至23%左右。（資料圖片）

標普稱重點關注淘天集團 規模顯著領先對手

標普指出，其重點關注阿里旗下淘天集團業務，認為其可能仍為內地最大的電商平台企業，在規模方面顯著領先競爭對手。儘管今年第三季度，淘天集團的商品交易總額（GMV）小幅下降，其它幾家主要電商則增長，近來拼多多和京東（9618）爭奪高性價比消費領域機會的激烈競爭，尤其在第三方賣家領域，通過優惠及補貼條件從淘天集團挖走了一些黏度較低的用戶，但標普評估認為，阿里新產品和技術進步提升的流量和廣告收入，應會為整體收入提供支持。

標普稱公司其它業務板塊的勢頭強勁，包括國際電子商務、物流和本機服務，並相信其自由現金流應足以覆蓋此次派息等操作，增加的股東回報支出。