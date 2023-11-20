小米盧偉冰︰小米14是唯一能和iPhone15抗衡的產品　汽車如期上市

小米（1810）今日（20日）發佈今年第三季業績，期內收入708.9億元人幣（下同），按年增0.6%；經調整淨利潤為59.9億元，按年增1.8倍，勝於市場預期。期內，毛利率升至22.7%，其中「智能手機業務」按年增7.7個百分點至16.6%；「IoT與生活消費產品」按年增4.3個百分點至17.8%，均創歷史新高。



盧偉冰：小米14是唯一能和iPhone15抗衡的產品

小米總裁盧偉冰在業績電話中直言，小米手機實現了從「對標iPhone到超越iPhone」，「小米14是唯一能和iPhone15抗衡的產品」，小米手機的成功體現了公司手機高端化戰略的成效，預計明年會將小米14推出至海外市場。

公司稱，小米智能手機出貨量逆勢錄得升幅至4,180萬台，為近6個季度以來最高水平。（資料圖片）

據財報披露，小米智能手機出貨量逆勢錄得升幅至4,180萬台，為近6個季度以來最高水平。期內全球智能手機出貨量排名前三，市佔率14.1%，提升0.5個百分點，是前三名中唯一實現本季度出貨量同比增長的品牌。此外，據悉此次雙11，小米全渠道支付金額超224億元，為歷年購物節最佳銷售表現。

但小米智能手機業務收入雖按季增長13.8%至416億元，但按年降2%，公司指主要原因為平均售價（ASP）下降，期內智能手機的ASP從上季的每部1,112.2元減少10.4%至今季的每部997元。公司管理層回應稱，一方面是由於人民幣結算受美元匯率影響，更主要的原因是拉丁美洲、非洲及中東等ASP較低的新興市場的出貨量增長強勁。

市場傳聞稱，雷軍為小米汽車設定2024年銷量目標10萬輛，盧偉冰表示消息不實。（資料圖片）

闢謠小米汽車2024年銷量10萬部傳聞

盧偉冰在電話會議中直接向媒體回應稱，市場有傳聞雷軍為小米汽車設定，2024年銷量目標為10萬輛消息不實，僅能透露明年上半年，汽車將如期上市，且今年還有冬季測試，料冬測也應順利。其餘相關小米代工廠、北汽合作、工信部文件等相關問題，管理層均未正面回應。

參考研發投入部分，期內研發支出實現50億元，按年增長22.0%，研發人員17,563人，佔員工總數逾53%，並計劃5年（2022 -2026年）研發投入將超人民幣1000億元。盧偉冰比照國際統計局2022年全國科技經費投入約3萬億的數據稱，小米佔全國研發投入逾0.5%。就造車業務，期內包含智能電動汽車等創新業務費用為17億元。

此外，IoT與生活消費產品分部收入按季減少7.1%至207億元，主要是由於智能大家電收入減少，惟部分被平板收入增加所抵銷；互聯網服務分部收入按季增加4.2%至278億元，主要是由於廣告業務收入增加。