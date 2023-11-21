滙豐削香港GDP預測　樓價明年上半年再跌5%　恒指目標價不足2萬點

滙豐研究最新報告削本港經濟增長預測，該行將本港今年經濟增長預測由原來的4.3%降至3.3%，而明年香港GDP增長預測亦由3.2%降至2.8%，但就上調2025年增長預測，由2.5%升至2.8%。

港樓明年上半年料續跌5%

滙豐指出，本港增長恢復勢頭減弱， 第三季GDP增長4.1%，差過市場預期，原因包括出口收縮、緊縮貨幣政策對資本市場帶來衝擊，而旅遊業表現亦不似預期強勢。此外，本港樓市繼續受需求弱及借貸成本上升所影響，雖然近期放寬樓市政策可能會有一定支持，但只有在美聯儲開始減息後，才能帶來更明顯的效果，滙豐估計美國可能在明年第三季減息。

滙豐研究又指，本港樓價已按年連跌20個月，9月按年跌7.8%，該行預料，香港樓價短期內跌勢未止，明年上半年料續跌5%，隨後方見回穩。

滙豐研究僅予港股「中性」評級，明年底目標價不足兩萬點。﹙資料圖片﹚

削恒指目標價一成

至於港股市場，滙豐研究僅予港股「中性」評級，明年底恒指目標價由21260點降至19890點，下調幅度達10%，而國指目標價則由7600點降至7190點，下調幅度達15.9%。

不過，該行看好亞洲股市，料明年有約15%上升空間，主要由中國及印度市場帶動，其中中國股市獲「增持」評級，富時中國A50指數潛在升幅22%。

滙豐上調中國GDP增長預測，今年由原來4.9%升至5.2%，明年則由4.6%升至4.9%。