百度第三季經調整淨利潤錄73億人幣、按年升23%　繼續優先投資AI

百度（9888）公佈2023年第三季度業績，第三季營收344.5億元（人民幣，下同），經調整淨利潤為73億元人民幣，按年升23%，核心的淨利潤達70億元，年增21%。



百度2023年第三季總收入為344億元，按年升6%，淨利潤為73億元，按年升23%，經調整EBITDA為95億元（13.0億美元）及經調整EBITDA利潤率為28%。百度核心的經調整EBITDA為85億元（11.7億美元）及百度核心的經調整EBITDA利潤率為32%。

李彥宏︰對生成式AI及基礎模型出現新商機感到滿意

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，在生成式AI及基礎模型出現新商機的背景下，我對我們不斷增強技術及改進產品感到尤其滿意。

值得注意的是，我們推出了功能最強大的基礎模型文心4.0。我們亦利用文心及文心一言重塑了面向消費者及面向企業的產品以及自營業務，打造AI原生體驗並幫助用戶和客戶提高效率。

羅戎︰將繼續優先投資AI 尤其是生成式AI

百度首席財務官羅戎表示：「我們對AI的持續投資為技術及產品創新奠定基礎。展望未來，我們將繼續優先投資AI，尤其是生成式AI及基礎模型，同時我們亦將持續關注效率及戰略資源分配。

另外，自第三季度起，百度股份回購金額為1.3億美元，目前股份回購計劃項下的累計回購額達3.5億美元。百度已委任許冉為本公司董事會獨立董事，自2024年1月1日起生效。

百度第三季業績超預期，美股盤前現報113.75，升2.21%。