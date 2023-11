阿里JUMPSTARTER公眾活動　吸逾10萬人參與　冠軍建「教練細胞」

阿里巴巴創業者基金主辦的JUMPSTARTER今年首度於香港尖沙咀海濱舉辦大型線下創科盛典Tech by the Harbour,活動於11月8至19日期間吸引超過10萬人次參與。同時,第6屆阿里巴巴創業者基金/匯豐JUMPSTARTER 2023環球創業比賽也於11月16至17日在Tech by the Harbour主舞台進行,經過來自85個國家及地區逾1000家參賽者共15場的路演比賽,生物科技及生命科學領域Allegrow Biotech勇奪冠軍。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪表示,阿里巴巴創業者基金一致直力支持初創發展,尤其希望通過大型創業比賽JUMPSTARTER,攜手社會各界支持具潛力的初創項目成長。今年首度舉辦的Tech by the Harbour取得成功,希望這些參與者可更多認識創科的發展。阿里巴巴香港創業者基金也將繼續在支持初創發展方面推陳出新,並積極參與推動香港成為國際科創中心。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪。﹙資料圖片﹚

今屆JUMPSTARTER的30強隊伍中,大部份集中在先進科技、人工智能及數據、機械人技術(6間)、可持續發展(6間)、生物科技/生命科學(5間)、及醫療保健(5間),以上30強隊伍也有機會獲得投資評估,投資額合共達500萬美元﹙約3,900萬港元﹚。

今屈冠軍Allegrow Biotech成立於2022年3月,是一家總部位於香港的生物技術公司,願景是為患者帶來高品質且具有成本效益的細胞治療產品。Allegrow Biotech主要運用多種生物材料建構「教練細胞」,為對抗疾病的「治療細胞」創造了完美的訓練營。這種創新方法令未來的細胞療法現在得以實現,讓人類更早受益於這一突破性技術。