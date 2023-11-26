難聽的話，該怎麽說？｜知薇

在工作中，大家雖然「各懷鬼胎」有自己不盡相同的動力、理想和目標——哪怕目標卑微到只是「天天摸魚、月月收糧」，或是宏大到「我要拯救地球」，總有一個理想是比較有共性的，就是「能與共事的人和平相處、協同合作。」 這看似簡單的理想，眾所周知，在現實中卻不易達成。

在職場上， 由於立場、利益、風格、個性、溝通的不合，都有機會觸發衝突。那些結構性的問題，知薇也沒辦法。但說到順暢的溝通，知薇還是見過一些人一些事，有些許心得的。今天就著重聊聊，有些難聽的話，該說嗎？若一定要說，該怎麽好好說，甚至在你口中變成好聽的說出去呢？

案例一：下屬經常不經大腦、口無遮攔的說話，有時影響團隊外部形象，有時傷害團隊內部和諧。作為上司的你，經過幾次事件，忍無可忍，決定要與這位下屬談話，做相應的反饋。

該怎麽說一：這反饋的主題正是「溝通」，你就要做個好榜樣，直接負面批評或更正細節，都不是有效或正確的示範。

該如何做？首先，引用幾次事件做例子，讓下屬回憶場景，做到出師有名。

接下來，從你的視角開始，分享當時你作為聽眾的感受，下屬無法否認你的感受的同時，也有機會換個視角去感同身受，發覺自己溝通可能有的問題。此時，你們之間並沒有對立，只是簡單的分享和同感。

最後，有了這個做基礎，你甚至可以進一步，進入理性層面，分析其他聽眾可能有的反應，幫助下屬理解：你的反饋不是有個人色彩的人身攻擊，而是具有普遍性的問題。

案例二：一起合作項目的團隊，做出的預測模型不合理，你沒有權限直接改他們負責的內容，但作為整體項目負責人，你不可以不出聲，因為知道這個模型做出結果一定有問題，會拖累整個項目。你決定要與合作團隊溝通，提出問題和反饋。

該怎麽說二：向其他團隊提出反饋，最忌諱就是突然襲擊和不留情面，這些都可能激發對面的「求生本能」，而對你和你的反饋一概「誓死反抗」，那溝通就無效甚至有害了。

該如何做？首先，為免給人突襲的感覺，最好提前把你的問題和反饋通過郵件發給對方，給他們時間閱讀消化和思考應對——給對方應對的空間，就是給雙方互相澄清和理解的機會（沒有人可以保證自己的想法100%正確）。

接下來，約個時間大家面對面談，這有助於最大化雙方的善意和互諒（據說正常人對站在面前活生生的人，相比較對不在面前的人，會有更多理解和善意）。然後，請用最平靜的態度，稱述你的反饋建議，再用最友善的微笑，專注聽完對方的回答。

最後，重點來了：此時，請你用最真誠眼神和語氣的表達，你發現雙方的共識多過分歧，再次提醒大家共同的終極目標。在這融洽的氛圍裏，對方會更有機會打開思維，聆聽你的訊息和達成更多共識。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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