高息環境港銀放貸難度增　發展商轉尋求私人信貸

高息環境持續，而港樓價持續偏軟，據外電報道稱，本港銀行在目前環境下較不願意提供貸款，明年預計將有破紀錄的234億美元（約1,825億港元）銀行貸款到期，而私人信貸機構正在趁此機會積極吸納房地產開發商。



私人信貸包括家族辦公室、私募股權和資產管理公司

據《彭博》報道，潛在的資金缺口吸引了包括家族辦公室、私募股權公司和資產管理公司等，例如柏衛資本集團（PACM），他們能夠接受在全球最發達的銀行之一提供高風險、高收益的抵押貸款。

孖士打律師事務所（Mayer Brown LLP）駐香港負責房地產金融業務律師 Jasmine Chiu 表示，一些家族辦公室和資產管理公司正在建立這一新業務線，就像私人信貸基金一樣，他們都尋求增加私人信貸投資組合。

目前香港樓市低迷，來自辦公樓和零售店鋪的收入正在減弱，而財務成本卻在飆升。 儘管房地產行業並未經歷內地崩潰的情況，但房屋銷售量大幅下降，空置率飆升，而許多開發商在中港均有業務。

據《彭博社》報道，高息環境持續，而港樓價持續偏軟，銀行在目前環境下較不願意吸納貸款，私人信貸機構正在趁此機會積極吸納房地產開發商。

不少開發商中港均有業務

報道稱，私人貸款的發行細節通常是保密的，但最近有一些交易表明了回報和需求。雅居樂（3383）以20%的利率借款高達8.94億港元，而 Flow Capital早些時候向陷入困境的開發商碧桂園（2007）的一個部門提供了9億港元貸款。 Jasmine Chiu 表示，今年一些涉足商業地產的私募股權客戶，已經轉向成為私人信貸機構。

報道指出，隨著現金流壓力趨大，更多的非銀行融資將使開發商能夠快速支付新項目或再融資貸款，但較高的利率將加劇該行業的債務負擔， 就連新世界發展（0017）等香港最大的開發商也在積極擴張後尋求削減借款。私人信貸隨之興起，借款人以特定財產作為抵押品。 例如PACM 與當地金融家靄華押業合作推出了一隻3億美元的基金，重點關注房地產支持的債務。

世邦魏理仕香港投資銀行部執行董事 Keith Tsang 表示，香港團隊已評估了30多項高收益私人信貸交易，這些交易均由辦公樓、資料中心和豪華住宅等資產支持。融資成本上升，估值下降，這是雙重打擊。世邦魏理仕的資料顯示，截至9月的三個月內，商廈空置率接近歷史高位15.8%。 高盛集團持有多數股權的一棟辦公樓將要價下調了30%以上。上個月房屋銷量按年跌 33%。