翠華計劃回歸中環威靈頓街開舖　對北上消費衝擊「見招拆招」

翠華（1314）9月底中期業績收益4.97億元，按年增20%，派息1仙。需留意的是，公司擁有人應佔溢利按年倒退83.5%至675萬元，公司對此予以解釋指，上一個回顧期間，公司出售物業錄得一次性收益8,420萬元，因此若撇除此進項，公司稱其業績其實較去年同期顯著改善。



公司表示，期內收益增加，主要受惠於疫情後解除社交距離舉措，期內香港客戶收益按年升7%至2.6億元，內地客戶收益升35.9%至2.3億元。疫情以來，本港消費習慣改變，消費力流失，兼之以勞動力短缺和成本上漲，對餐飲行業造成打擊，而內地市場餐飲消費則呈現加快恢復向好的趨勢，澳門新加坡等地餐廳，也有不錯表現。

計劃回歸中環威靈頓街 谷副線及大灣區發展

公司行政總裁兼執行董事李堃綸表示，公司有計劃重回中環威靈頓街開店，不過暫時未有提及重開日期及會否通宵營運。他又表示，翠華現時在港積極發展副線品牌，據悉目前副線品牌約佔品牌收入28%。提及北上消費帶來的餐飲衝擊，李堃綸稱將「見招拆招」，面對不同的環境會考慮推陳出新，加強產品質素。

截至9月底，公司目前於香港、內地、澳門及新加坡經營合共73間餐廳，期內共開設2間餐廳並關閉8間餐廳，此外發展策略也將轉移至粵港澳大灣區，公司預計第四季度在大灣區多開設2間旗艦店，以同區開設一間旗艦店搭配多間翠華Express店為核心策略。而新加坡市場正籌備於2024年第一季度開設第4間餐廳。

至於餐廳定價，公司表示會定期綜合各方因素考慮斟酌價格設定，最終是否產生變動還需視成本情況決定。

三年前撤出威靈頓街旗艦店 高峰期月租230萬

翠華餐廳在過去多年一直在威靈頓街營業，舊址為威靈頓街15至19號香港工商大廈地庫、地下、閣樓及1樓，屬於四層高旗艦店，面積逾8,000平方呎，早於1998年起開業，在2014年其月租更高達230萬元。

不過及後香港零售市況經過數年的向下調整期，該巨舖的月租在2017年已大幅減租至130萬元，而直至2020年3月份，翠華餐廳更決定把該旗艦店結業。