富途客戶傳被要求延遲提款　公司指「出金情況一切如常」

日前有網上券商富途用戶於富途論壇內留言，指出已下達提款指令6小時，處理進度仍顯示「處理中」。富途回覆《香港01》時指出﹕「現時客戶出金情況一切如常」。



另有網民於社交平台指出，本來有計劃提款，但接到公司職員來電，對方建議暫時不要提款，又指出若選擇於7日後才提款可獲贈1股阿里巴巴（9988）。

另一方面據本地傳媒引述富途指出，公司稱了解到提款指令是按照標準程序，為客戶處理提款需求。對於公司職員致電予客戶，指出是針對客戶關係維護的不同類市場計劃之一，屬正常業務操作。

富途為香港最大網上券商，截至今年9月底客戶擁有4861億元資產。

擁有165萬名用戶

富途證券在官方網頁公開列明出金流程及相關細節，並確認出金流程符合監管要求，現時客戶出金情況一切如常。

富途回覆《香港01》時指出，就上周五（24日）媒體報導的客戶情況，公司確認已經在當天下午4時35分按照出金流程完成對其個人的出金服務。而有關的客戶服務電話，乃是就市場活動的提醒和詢問，具體出金的程序執行最終由客戶自行決定。

富業為香港最大的互聯網券商。截至今年9月底整體有資產客戶數目為165萬名，按年增加14.2%，客戶資產為4,681億元。