香港10月出口按年升1.4%　政府料外圍環境困難　未來出口表現受壓

政府統計處今日（27日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年10月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升1.4%和2.6%。



繼今年9月份錄得5.3%的按年跌幅後，今年10月份商品整體出口貨值為3,799億元，較去年10月上升1.4%。同時，繼今年9月份錄得0.4%的按年跌幅後，今年10月份商品進口貨值為4,056億元，按年上升2.6%。10月份錄得有形貿易逆差258億元，相等於商品進口貨值的6.3%。

今年首10個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌11%。同時，商品進口貨值下跌8.6%。今年首10個月錄得有形貿易逆差3,802億元，相等於商品進口貨值的10.0%。

今年10月份與去年10月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升5.2%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度（升28.6%）、越南（升15.2%）、泰國（升13.6%）和中國內地（內地）（升5.6%）。另一方面，輸往新加坡（跌26.8%）、菲律賓（跌18.6%）和台灣（跌6.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌37.1%）和英國（跌2.0%）。另一方面，輸往美國（升0.5%）的整體出口貨值則錄得升幅。

輸往歐盟出口下跌

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是泰國（升27.7%）、新加坡（升11.8%）、台灣（升10.7%）、馬來西亞（升2.7%）和內地（升2.5%）。另一方面，來自菲律賓（跌36.5%）和韓國（跌16.6%）的進口貨值則錄得跌幅。

政府發言人表示，儘管今年10月商品出口貨值按年轉為輕微上升，整體出口表現大致依然疲弱。輸往內地及美國的出口上升，輸往歐盟的出口則繼續顯著下跌。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

展望未來，地緣政治局勢緊張及金融狀況偏緊，困難的外圍環境短期內將繼續令香港的出口表現受壓。政府會密切留意情況。

香港八號貨櫃碼頭由中遠國際貨櫃碼頭及亞洲貨櫃碼頭共同營運。（梁鵬威攝）

大新銀行料全年出口跌7%

大新銀行經濟研究及投資策略部指出，本港10月進出口均止跌回升，貿易逆差收窄。10月整體出口按年上升1.4%，好過市場預期的2.9%跌幅及我們預期的4.2%跌幅，結束連續十七個月跌勢，主要受惠於去年第四季出口往中國內地較疲弱，因此上月出口按年上升5.6%，扭轉9月的9.7%跌幅；輸往印度及越南的出口的升幅均有所擴大，分別升28.6%及15.2%。輸往美國的出口則升幅收窄至0.5%，輸往台灣及南韓的出口則由雙位數升幅轉為單位數跌幅。整體貨物貿易逆差收窄至258億元。

該行認為，若出口往內地表現進一步改善，或反映內地需求逐步回穩，可望穩定第四季本港整體經濟表現。另一方面，主要央行加息周期有望結束，惟利率料仍會維持高位一段時間，或繼續抑制外需表現，估計今年全年整體出口跌幅約為7%。