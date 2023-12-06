施羅德2024十大預測　亞洲股市獨看淡中國　美減息次數或遜預期

施羅德投資今日（6日）發佈2024年十大預測，施羅德亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子表示，相信環球經濟在2024年有望錄得正增長，對亞洲市場看高一線，尤稱在貨幣層面上，日圓兌歐元有望走強。然而她稱受累於本土經濟模式的諸多憂慮，海外投資者未必有足夠的動力選擇中國市場，態度應較為遲疑保守，故期待中國以外的亞洲股市。



而全球通脹有放緩的希望，只是步伐料將不甚快速。對於美國減息，她更不似市場普遍預期的樂觀，直言如若美國經濟不出現衰退，市場預期的減息5次為多，應只有3次左右。



近藤敬子預計，日圓有望在2024迎接「轉捩點」。（資料圖片）

內房隱憂、經濟復甦慢 不看好中國股市

在亞洲市場層面，近藤敬子分別提出，對比美元更看好亞洲貨幣，而較之於歐元更看好日圓的論斷。她表示，歐洲經濟的製造業和服務業PMI 現在都低於50，意味著經濟實際上正在陷入更加疲軟的狀態，歐洲央行可能比美國更被迫考慮降息。因而亞洲市場的貨幣，更有望獲得轉機，尤其是日圓兌換歐元，有望迎接「轉捩點」。

惟她對中國市場不甚樂觀，近藤敬子直言，中國股市在普遍受看好的亞洲市場居弱勢，儘管內地PMI有穩定之勢，但以海外投資者的身份換位思考，內地經濟的復甦情況並不能使海外投資者滿意，兼以內房等諸多問題的隱憂，海外投資者對內地經濟的態度，實則是遲疑且觀望。

近藤敬子表示，看好標普500指數美股。（資料圖片）

美減息次數不似市場樂觀 標普500可望造好

近藤敬子表示，對於2024年的通脹預測將放緩，但或仍將長時間處於約4%的高位，美聯儲曾預期通脹回落至2%，她認為距達成這個目標值仍需時間。而就息口高企議題上，市場預計美國明年應可有5次減息，她特別提醒，此種預期的前提需為美國經濟已出現衰退跡象，但事實上美國經濟未必會出現較顯著的衰退，故而減息次數不必會如市場預估的樂觀，其料減息應僅有3次左右。

對於美股，近藤敬子表示隨着人工智能(AI)應用增加使生產力提升，相信可以提振創新科技相關行業，「美股七雄」料將受惠提振，而除此以外的美股表現也將造好。另有對比羅素2000指數而言，美國高收益債券也獲施羅德讚利好。

黃金、私募資產平衡風險 清潔能源有望因戰利好

除此，施羅德其餘預測為看好黃金；看好潔淨能源主題；看好私募資產。其闡釋稱，黃金、私募資產均可用於分散風險，而戰事致使油價上漲後，各國或加快推進新能源的開發，帶動相關板塊提升。