渣打何文俊料美國明年減息1厘　客戶以結構性產品鎖高息回報

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，美國今年完成加息周期後，料將明年上半年維持高息，至下半年才開始減息，幅度料為1厘。故此，會建議透過成熟市場債券及高息產品，來鎖定高息回報。而事實上，今年由於市況波動及高息影響，客戶偏好保本產品，利好結構性投資產品銷售，首10個月相關收入按年增逾80%，客戶並偏好與利息掛鉤產品。



何文俊表示，美國今年完成加息周期後，料將明年上半年維持高息，至下半年才開始減息，幅度料為1厘，會建議透過成熟市場債券及高息產品，來鎖定高息回報。（資料圖片）

為除定期存款外的保本選擇

何文俊表示，結構性產品經常性被拿來與銀行定期存款作比較，市場上一些股票掛鈎投資於到期時，具有部份保本機制，這取決於最低贖回水平，故往往成為定存以外選擇，而入場費也僅為10萬港元。明年渣打擬推最低贖回水平結構性產品，客戶可選擇是否承受較高風險，但同時具備較高回報。

今年首10個月渣打香港區財富管理業務收入錄得雙位數字增長，活躍高端客按年增30%，何文俊表示，不同業務均有不錯增長，除了結構性投資產品，保險業務方面受惠於中港通關，內地客年度化保費較疫情前增兩成。

與此同時，由於加息環境令債券產品價格受壓，也吸引客戶乘機吸納，首10個月固定收益產品業務收入按年增逾90%。客戶偏好金融機構及發達國家如美國及英國政府債券。

何文俊表示，今年由於市況波動及高息影響，客戶偏好保本產品，利好結構性投資產品銷售，首10個月相關收入按年增逾80%，客戶並偏好與利息掛鉤產品。（資料圖片）

固定收益產品業務收入按年增逾90%

他表示，渣打早前推出手機銀行my RM 服務，可遙距與客戶經理進行實時互動，計劃明年1月起陸續在之上加入基金、結構性產品及債券銷售功能，預計能節省三分之二的銷售時間，有助提升效率。ESG 產品方面，目前有90隻相關基金產品已上架，目前持有這些產品人數按年增40%。

目前渣打在香港有4個財富管理中心，何文俊表示，明年希望再新增2個財富管理中心，包括機場位置，同時會繼續增聘前線員工。