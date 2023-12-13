中銀隨滙豐恒生下調定期存款息　ZA Bank逆市推高息優惠

臨近聯儲局今年最後一次議息，芝加哥商品交易所顯示，市場近乎一致（98.2%）料聯儲局將按兵不動，意味此輪加息周期距結束不遠之餘，更預計明年將開始減息。港元拆息近日也略有回落跡象，大型銀行包括滙豐及恒生上周五也下調定期存款利率，中銀於上周六跟隨，將6個月定期存款利率減至4.4厘。不過，仍有銀行逆市推高息優惠吸納存款，當中虛擬銀行ZA Bank 推出港元及美元1個月定存12厘優惠，起存額分別僅為1港元及1美元。



眾安銀行ZA Bank，是唯一一間參與仍有銀行逆市推高息優惠吸納存款，當中虛擬銀行ZA Bank 推出港元及美元1個月定存12厘優惠，起存額分別僅為1港元及1美元。（ZA Facebook）

１個月拆息四連跌

港元今日拆息全線向下，當中與樓按相關的一個月拆息連跌4日，跌0.65點子至5.41066厘，為逾兩周以來最低。短線拆息方面，隔夜拆息跌34.81點子至3.37679厘， 1星期拆息跌6.73點子至4.42774厘，2星期拆息跌1.39點子至4.65476厘。中長線拆息方面，3個月期拆息跌1.35點子至5.35286厘，6個月期拆息跌0.07點子至5.32976厘，12個月期拆息跌0.14點子至5.32935厘。

ZA Bank指出本周二（12日）至2023年12月31日，每逢星期二將於ZA Bank App內派發存款加息券。用戶透過ZA Quest抽扭蛋，可獲得港元及美元存款加息券各2張（共4張）。如在本周二（12日）當日派發的加息券，予以新資金叙造的港元及美元存款額外年利率為11.9厘，連同基本年利率0.1厘，1個月定期存款年利息為12厘。起存額方面，港元存款額為1至2萬元；美元存款為1美元至2,000美元。

滙豐和恒生上周五將3個月和6個月港元定存息，分別下調0.2厘，至4.5厘和4.4厘，為首批掉頭減定存息的大型銀行。中銀香港周六也跟減，下調6個月定存0.1厘至4.4厘，目前連同3個月定存息均看齊滙豐及恒生，而渣打則繼續維持3個月及6個月定存息於4.5厘。