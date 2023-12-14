低成交料拖磨至年底　投資者宜靜待今年結束　寄望明年｜許繹彬

轉眼間，2023年最後一個月尚有約半個月便會過去，港股於這個月裡，不單未見有顯著的起息，反而繼續每周為投資者帶來驚嚇。本周一（12月11日）再創下本年新低，一度跌穿16000點水平 ，暫低見15972點。雖然本年仍未完結，但從圖表來看，港股已錄得連續5個月下跌，投資者對本年餘下的交易日，相信已不敢再抱太大奢望，只希望不要再一浪低於一浪，倘若能停止繼續創新低，相信已還得神落。對於今年的最後終結點數，亦沒有太樂觀的想法。最諷刺的是，道指本周受惠於息口已見頂的消息，創下歴史性新高，帶動全球股市（除港股外）均迅速重上升軌，而在去年的高息環境下，卻令港股持續不振。如今息口暫見有回落的希望，一直影響著股樓的HIBOR利率，本周亦顯見回落，反觀港股仍陷於泥漿中不能自拔。對任何人而言，真是腦袋中存在「十萬個為什麼」這想法。

筆者認為，港股低殘已是公開的事實，加上弱勢持續未改，令市場不論機構投資者或散戶，已對港股的前景出現信心危機。正因如此，儘管市場上有任何好消息傳出，大小投資者均不敢輕舉妄動，相信原因很簡單，就是今年無論在什麼點數下投資港股，都未見有斬獲。假如投資者因投資細價股或股仔而招致損手，相信投資者都輸得心甘命抵。但投資者萬料不到，投資組合內全是龍頭大股，如騰訊（0700）、美團（3690）及港易所（0388）等，如今均可以跌到令人苦不堪言，每日均出現「沒有最低，還有更低”」的水平。

就算外圍有升勢，對港股都完全毫無幫助。今年令港股連番受挫的罪魁禍首，相信一定是不斷上升的息口，人民幣急跌及美匯急升，上述因素在今年最後一個月，可以說是全部回穩或有所回落，但港股依然沒有一點起色，只有淹淹一息來形容。儘管本周二（12月12日）曾稍作反彈，成交反而再度萎縮，完全沒有配合走勢，這只能純粹視為在跌穿16000點後，作出輕微的技術性反彈。然而美股在周三（13日）再次創新高，港股則無故再度下跌，指數又再打回原形，對後市確實不敢再存有太大的想像空間。另一方面，大藍籌輪流急跌的現象仍然持續出現，繼美團﹑藥明（2269）及港交所先後被洗倉及同創3年或52周新低後，本周又有一隻國內運動品牌李寧（2331）因公佈以22億元向恒地（0012）購入北角「港匯東」, 被外間認為此為非其核心業務投資，因而觸發洗倉，跌穿去年低位相信而不用多言，股價創下52周及3年新低亦已變成理所當然。

筆者相信，臨近年結，港股會繼續呈現反覆；而且適逢交稅季節及農年新年將至，一般而言，市民的流動資金會出現較為緊張的現象，就算港股突然有勢，亦不會輕易將資金投放入股票市場。加上聖誕假期將至，外遊意欲相信會比投資意欲為高，在種種跡象下，相信令成交可能會進一步萎縮，此現象可能維持到年尾。投資者不如靜待本年過去，寄望明年。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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