Mandy Lieu半山豪宅曝光　主人套房面積達400呎　天花等多處裝鏡

模特兒Mandy Lieu將與澳門商人周焯華位於中環半山的居所「珒然」，於2年前抵押作為擔保。今年初新濠博亞曾委託外資代理以獨家放售方式，物色潛在買家。新近債權人委託代理行以9,500萬元叫價推售，並可提供議價空間，叫價較9年前買入價高4%。

近日有地產代理於社交平台拍攝短片介紹該單位，讓這個，實用面積 2,182平方呎﹑價值近億元的豪宅內部情況首次曝光。



最近有地產代理於社交平台拍攝短片，一開始一名男子﹕「有一個咁靚嘅海景，係咪好襯得起呢個世紀拖手嘅愛情故事，如果係你，你會點選擇呢？」其後再介紹內部間隔，包括大宅客廳設有L字大梳化，透過落地玻璃可以看到維港景色。

至於主人套房則由3間睡房打通，面積約400平方呎， 設有桑拿房及巨型衣帽間。同時在床上方裝有天花鏡，床尾電視櫃亦有鏡面設計，連旁邊大浴缸亦為鏡面牆身。

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2014年一筆過PULL PAY入市

據知，新濠博亞今年初曾委託外資代理行以獨家方式找潛在買家，惟一直未能成事。Mandy Lieu於2014年以一筆過以PULL PAY形式擲逾9,132萬元入市，若以該口叫價計，較9年前高逾368萬元或4%。