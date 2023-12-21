息口有望回順　利好收息股　投資者可留意領展｜許繹彬

計及今日，還有五個交易日，2023年便成過去。恒指在本年最後倒數時，曾一度承美股創新高氣勢衝上16800點，更衝穿20天及100天線水平，成交突然破1,000億元。當時在各種利好的訊號下，投資者滿以為港股今次真的會做返齣好戲，再衝上17000點或更高的水平作為2023年的總結。但戲情當然是一如以往，投資者往往是一廂情願。

正當道指繼續創新高之際，港股又再次調頭回落，恒指再度跌至16400點左右（即10天線水平），成交更由上周超過1,000多億元回落至不足800億元，確實令投資者再一次當頭捧喝。及後，個別偏弱的股份繼續出現弱勢，美團（3690）繼上月公佈良好業績後反而被大舉洗倉，於星期二（12月19日）市場又突然傳出不利傳聞，指國內著名科技公司抖音正與阿里巴巴（9988）洽談收購內地另一外賣平台餓了麼，並已經到了談判價格的最後階段，更指預計明年春季後就正式能夠公布，收購價格約70多億美元。最後抖音及餓了麼相關負責人均雙雙作出澄清，並指對所謂「收購」完全是無稽之談。

但這無稽之談，卻令餓了麼的主要競爭對象美團（3690）股價再度「破底」，跌至近4年新低，暫低見76.2元，走勢極度惡劣。儘管相關單位，均為傳聞或流言作出否認，但由於美團在連番傳聞影響下不斷下挫，已造成嚴重結構性的損害；昔日的天子驕子，如今則被外間批評為估值偏高，美團可謂受盡人間冷暖及更有一沉百踩的感覺。因此，未來股價能否重新振作，短期相信未敢樂觀；正因美團在恒指組合佔有一定比重，其股價再度急挫，令港股重上17000點的可能又再一次大打折扣或可能落空。加上長假將至，拖累港股在年底前能否進一步突圍，確實欠缺想像空間。

黃大仙中心北館地下低層早前遭受嚴重水淹。領展宣布，在歷經54天的復修工程後，重新對公眾開放。（夏家朗攝）

筆者認為，回顧今年，港股的表現自第二季開始，走勢根本與世界各大的指數一直背馳；「人升﹑我跌」的情況可謂在第二季開始已是屢見不鮮；但萬料不到在本年最後一個月，除繼續出現人升我跌的現象外，更出現「人創新高﹑我創新低」的格局，這相信亦都是引致投資者對港股今年的表現極度失望。主要成份股跌至體無完膚，亦是進一步令投資者感覺絕望的主因。對投資者而言，市場上任何的傳聞，儘管有關人仕作出澄清，但外間則用空穴來風的角度來理解，所以任何消息均會將股價推倒。

到年尾恒指呈現返魂乏術主因，除港股一直積弱多時，導致人心虛怯外，一直反映國內股票市場的上證指數，持續弱勢，令其早已跌穿3000點大關。加上本周更在外圍股市不斷創新高的情況下，其指數反而創下今年新低。有關情況足以令港股反彈乏力，一直未能進一步突破；就算港股承美股的升勢在早段作出發力反彈，及後因受內地股市的不濟，令港股慘被牽連，往往形成高開低走的格局。現階段如上證指數弱勢未改，港股在本年倒數的日子，相信難有作為；而受惠著息口明年可能會有所回落的憧憬下，收息股近日走勢明顯改善，當中股價久沉的領匯（0823），近日走勢非常亮麗，投資者不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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