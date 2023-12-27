港人消費降級　美心谷中檔餐飲　COO料生意最遲2025年返疫前水平

於1956年創立的美心集團，在港屹立近七十年，已開設2,000間分店，經營近80個品牌。美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威表示，多年來實施的多品牌策略，行之有效，尤其是將旗下品牌引入東南亞地區，均取得不俗的成績，未來會加快當地的擴張步伐，計劃明年在泰國、新加坡、越南等地合共增設50間門店。



位於觀塘apm的餐廳simplylife Bakery Café是美心集團中港澳以及東南亞地區的第2000間門店。（梁鵬威攝）

港人「消費降級」 專攻中檔餐飲

對於近來港人北上熱潮，蕭德威認為，港人向來有北上消費的習慣，並非今時今日才興起，但是在經濟環境不明朗的情況下，出現了「消費降級」的現象，Fine dining（高級餐飲）普遍經營受壓，而低檔餐飲利潤較少，且市場供應充足，因此目前專攻「燒肉LIKE」等中檔餐飲，以及西餅業務，他指出現時港人較注重食物的新鮮程度，現場烘焙亦相當受歡迎。

蕭德威續指，遊客來港的步伐較預期慢，市面人流減少，再加上疫後港人消費模式改變，譬如偏向外賣及減少大型宴會，中式酒樓生意不如以往，料大規模的酒樓會越來越少，但本港整體生意已達到2018年（疫情及社運前）的90%水平，預計明年市道緩慢轉好，最遲2025年才能恢復至疫情前水平。

門店擴張方面，蕭德威指出，香港租金已大致回落至合理水平，開店保持審慎樂觀，計劃增設20至30間中型規模的門店，皆因投入成本較少、回本期縮短。而內地經濟復甦緩慢，相反東南亞市場有龐大的商機，引入當地的品牌均取得不俗的成績，計劃明年在泰國、新加坡、越南等地合共增設50間門店，主要是「燒肉LIKE」、「Starbucks」。

蕭德威指，遊客來港的步伐較預期慢，市面人流減少，預計最遲2025年才能恢復至疫情前水平。（梁鵬威攝）

笑談加一服務費 「斟茶递水」也是服務

另外，對於近年不少餐廳改用掃描二維碼（QR Code）電子「落單」，惟照收10%服務費的安排，蕭德威認為，即使客人自助點餐，但侍應「斟茶递水」、上菜也是服務。

他舉例稱，某些餐廳改用電話「落單」，以及使用機械人送餐，但始終保留由侍應上餐，「可能有個小朋友坐喺度，但如果用機械人上餐，會唔太安全，有啲嘢都喺要人去做」。被問及「元氣壽司」是電話「落單」及由傳送帶送餐，是否應取消加一服務費，蕭德威笑稱，「整壽司都喺服務」。